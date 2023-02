Emma Naluyima sicer še vedno dela tudi kot veterinarka, v vasi Bwerenga ob Viktorijinem jezeru, ki leži južno od glavnega mesta Ugande Kampala in kjer ima svojo kmetijo, pa so ji vaščani nadeli vzdevek »Prašičja mama«. Hkrati je ustanovila šolo, v kateri mladim skupaj s svojim soprogom posreduje znanje o sodobnem kmetovanju. Ječmen za njene živali raste v hidroponskem sistemu, energijo ji zagotavlja bioplin, ki ga pridobiva iz gnoja goveda, z gojenjem rib pridobiva tudi hranila za vzgojo povrtnine. S svojo kmetijo na leto zasluži do 100.000 dolarjev, kar je sanjska vsota ne le za kmete v njeni domovini.

Emma Naluyima, ki so jo za njeno delo odlikovali že s številnimi domačimi in mednarodnimi nagradami, je prepričana, da se na afriški celini glede kmetovanje skriva velik potencial. In namesto da je Afrika pri prehranjevanju odvisna od tuje pomoči ter uvoza hrane, bi lahko sama pridelala dovolj hrane za svoje potrebe in še za izvoz. Vendar ljudem primanjkuje znanja o novih in trajnostnih tehnikah kmetovanja, mlade pa ovira predvsem to, da je zemlja povečini v lasti njihovih staršev oziroma starejših, ki so novostim manj naklonjeni kot njihovi potomci.