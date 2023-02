Jedo ga zjutraj, za kosilo in večerjo, a ker večinoma jedo le beli tajski kraljevi riž oziroma jasmin riž, je v državi tudi vse več ljudi, ki obolevajo za sladkorno boleznijo tipa 2. Vanavichit, ki je že kot mlad športnik ugotovil, da so njegovi športni dosežki precej boljši, če se zdravo prehranjuje, si je zadal cilj, da bo z novo sorto riža Tajcem ponudil bolj zdravo alternativo in jih z njo obvaroval pred nevarno boleznijo. Ko mu je s križanjem končno uspelo dobiti riž, ki izpolnjuje vse njegove kriterije, se je predenj postavila ovira, ki je ni pričakoval. Nova sorta riža, ki jo je poimenoval riceberry, ima več vitaminov, več proteinov in več antioksidantov kot beli riž. Je odpornejša proti suši in vremenskim spremembam ter bolje kljubuje insektom. Kljub temu je Tajci še zdaleč niso sprejeli tako dobro, kot je pričakoval. Vzrok je v tem, da je riž vijoličaste barve, Tajci pa so prepričani, da je dober riž le tisti, ki je bel. Profesor se sedaj nadeja, da bo za svojega ljubljenca več posluha našel v Evropi in ZDA, kjer je zavest o nuji zdravega prehranjevanja menda višja kot v njegovi domovini. In če bo riceberry postal nova zvezda zdrave hrane na stari celini ter v Ameriki, ga bodo na koncu sprejeli tudi Tajci, je prepričan.