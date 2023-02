Med drugim je bil tudi državni sekretar, zadolžen za promet na ministrstvu za javna dela, nazadnje pa je od leta 2018 stal na čelu španskih državnih železnic Renfe. A nadvse uspešna kariera se je ta teden spotaknila ob veliko nerodnost, ki se je zgodila pri železnicah in zaradi katere je bil Táboas prisiljen odstopiti. Renfe so namreč že leta 2020 naročile 31 vlakov v vrednosti 258 milijonov evrov, s katerimi so hoteli posodobiti železniški promet na severu države. Toda lani so pri železnicah »interno« ugotovili, da so naročeni vlaki preširoki za kar nekaj tunelov v goratih predelih Kantabrije in Asturije. Naročilo so ustrezno spremenili, zaradi česar naj za davkoplačevalce ne bi nastala nobena denarna škoda, le da bodo vlaki dobavljeni šele leta 2026 in s tem precej kasneje, kot je bilo načrtovano. Vsa zadeva bi najbrž ostala skrita za vrati državnega podjetja, če je ne bi letos januarja razkrili novinarji regionalnega časopisa El Comercio iz Asturie. Tri tedne po teh razkritjih se je poleg Táboasa od svojega položaja morala posloviti tudi državna sekretarka na ministrstvu za transport Isabel Pardo.