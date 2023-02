V petek, 3. marca, bo založba Matrix Music Arhiv ponovno izdala vinilni album La Femme zagrebške skupine Karlowy Vary. Čeprav je to njen edini album, ga strokovnjaki ocenjujejo kot enega najboljših jugoslovanske underground rock in alternativne scene, ki da je po skoraj 40 letih še vedno relevanten in zveni sveže. Za ponovno izdajo je album remasteriziran z originalnih trakov in natisnjen v omejeni izdaji na svetlo modrem vinilu. Pri snemanju albuma je vse klaviature odigrala Margita Stefanović – Magi iz skupine Ekatarina Velika.

Skupina, ki je sprva nastopala pod imenom Korowa Bar (po baru iz kultnega romana in Kubrickovega filma Peklenska pomaranča), je bila zagrebška alternativna »new wave« skupina, ustanovljena leta 1981. Nastopali so po celotni nekdanji Jugoslaviji, z odhodom kitarista Hrvoja Piletića-Pileta iz skupine dve leti kasneje je skupina ime spremenila v Karlowy Vary. Vse pesmi na La Femme je zapela mlada Varja Orilć. Album so izdali leta 1985 pri založbi PGP RTB, na njem pa se nahaja osem pesmi, skupaj z njihovo priredbo legendarne uspešnice T-Rex Get It On. Edini še živeči član skupine Karlowy Vary Tomo in der Mühlen se še vedno aktivno ukvarja z glasbo, dela tako na Hrvaškem kot v tujini.

Z reizdajo tega albuma, ki ji bodo sledile še ponovne izdaje še albumov skupin Borghesia, Videosex in Beograd, se založba Matrix Music aktivno vrača na svetovno glasbeno sceno. Tokrat pod imenom Matrix Music Arhiv. Založba se osredotoča na iskanje in ponovne izdaje davno izgubljenih kultnih albumov iz osemdesetih in devetdesetih let, predvsem regionalnih izvajalcev z mednarodnim pridihom.