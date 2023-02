Telekom Slovenije povečal kapacitete mobilnega omrežja v Kranjski Gori in Planici, v Kranjski Gori tudi brezplačni WiFi

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju ne pomeni zgolj izziv za nastopajoče in organizatorje, temveč zaradi pričakovanega obiska predstavlja tudi breme za infrastrukturo. Med drugim tudi za mobilna omrežja, ki znajo biti ob množičnih prireditvah še posebej obremenjena. S Telekoma Slovenije so medtem sporočili, da so z namenom boljše uporabniške izkušnje posodobili svoje mobilno omrežje 4G in 5G v Kranjski Gori in Planici. Omrežje je sedaj zmožno prenesti večje kapacitete povezanih naprav in višje hitrosti.