Že na prvi pogled se vidi, kdo je služil za inspiracijo pri dizajnu mobilnika xiaomi 13. Z izjemo prednje kamere, ki je črna pika sredi zaslona namesto frufruja, od spredaj močno spominja na iphone. To pomeni ploščat zaslon, z minimalno obrobo za poudarek zaslona in ravne stranice naprave, ki so v kotih zaobljene za bolj prijeten občutek v dlani. Ko napravo obrnemo, se podobnost z Applom zaključi. Hrbtišče nekoliko ukrivljeno. Zaradi tega je napravo prijetneje držati v dlani. V zgornjem levem kotu hrbtišča se nahaja kvadratna ploščad z zaobljenimi robovi. Na njej najdemo najbolj oglaševano novost tega mobilnika – kamere, ki jih je Xiaomi razvil v sodelovanju z Leico. Ta je pred tem dolgo sodelovala s Huaweijem. Kar se tiče kvalitete izdelave naprave, lahko izrazimo zgolj pohvale. Gre za zelo lep telefon, ki ga boste tudi radi držali v dlani. Zlasti brez ovitka.

K prijetnemu videzu in občutku naprave prispevajo tudi dimenzije. Diagonala zaslona meri 16,15 centimetra (6,36 palca). To je nekje med majhnimi in velikimi telefoni. Zaslon AMOLED ima ločljivost 2400x1080 oziroma gostoto 414 pik pa palec (ppi) ter prilagodljivo frekvenco osveževanja slike do največ 120 hercev (hz). Gre pa izpostaviti, da je frekvenca zelo omejena v svoji prilagodljivosti. Zaslon namreč zgolj preklaplja med 60, 90 in 120-herčnim osveževanjem. Najboljši mobilniki zmorejo prilagoditi frekvence od 1 do 120 hercev. V praksi to pomeni, da zaslon v najbolj varčnem načinu ne privarčuje toliko, kot pri bolj prilagodljivih napravah. Podpira pa Dolby Vision in HDR10+. Tudi po zaslugi dokaj applovskih animacij operacijskega sistema uporabniška izkušnja deluje zelo gladko in všečno. Naprava se izkaže tudi z lepo sliko ob gledanju videov. Stereo zvok zvočnikov je jasen. Lahko tudi zelo glasen, a tedaj izgubi nekaj jasnosti.

Za gladko delovanje so v napravo vgradili premijski Qualcommov procesor snapdragon 8 gen 2. Naša testna različica je imela še 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. V Sloveniji bo v prodaji domnevno le različica z 8 GB delovnega spomina. Med testom nismo zaznali nobenih težav s segrevanjem ali občutnih padcev hitrosti delovanja, ki so se še pojavljale pri lanskem xiaomi 12. Telefon je brez težav opravil z vsemi nalogami, ki smo mu jih zadali. Kos pa je tudi okolju, saj je odporen na vodo in prah po standardu IP68. Zdrži torej do pol ure na globini 1,5 metra pod vodo. Baterija ima kapaciteto 4500 milamperskih ur (mAh) ter podpira 67-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje. Žično se baterija napolni v okoli 38 minutah, brezžično pa v 48 minutah. Telefon lahko tudi služi kot 10-vatni brezžični polnilec za druge podprte naprave.

Dobra glavna kamera, spremlejvalni program pa...

Xiaomi 13 ima na prednji strani kamero z ločljivostjo 32 milijonov pik (MP), na hrbtni strani pa 12-MP ultraširokokotno, 50-MP širokokotno glavno kamero in 10-MP teleobjektiv z 3,2-kratno optično povečavo. Pri hrbtnih kamerah v klasičnem (dnevnem) načinu naprava ponuja dva Leicina filtra. Prvi je bolj živ, drugi pa naj bi bil bolj realističen, a je za naš okus preveč navil kontraste, fotografije pa so bile v temnih delih preprosto preveč temne. Priporočamo živ način. Barve fotografij s tem filtrom delujejo všečno in ne odstopajo pretirano od najvišje konkurence, kot so iphoni in galaxy s23 ultra. Tudi podrobnosti na fotografijah glavne kamere je dovolj, brez likanja. Tudi s tega vidika povsem konkurenčna glavna kamera iphonu 14 pro. Drugače je z galaxy s23 ultro, ki je pri polnih 200-MP ločljivosti trenutno z naskokom razred zase glede zajetih podrobnosti.

Pohvale kamer pa se tudi ustavijo pri glavni kameri. Že pri ultraširkokotni kameri je zaznati velik padec kvalitete. Na daleč oziroma na telefonu še delujejo spodobne, ko jih povečamo, pa hitro opazimo ogromno šumenja in tudi likanja podrobnosti. Teleobjektiv ni tako slab, a vseeno so fotografije z njim le za odtenek boljše od zgolj povečanih fotografij glavne kamere. Slike pa so temne. Kamera za sebke je ok. Potem pa je tu še nočni način. Glavna kamera in teleobjektiv se še trudita približati najboljšim. Sta zlasti malenkost bolj zamegljena. Ultraširkokotna kamera pa je kot brez nočnega načina. Prednja kamera ga sploh nima. Fotografije nastajajo z osvetljenim zaslonom.

Xiaomi 13 zna izzvati konkurenco v najvišjem cenovnem razredu, a mu nekaj težav predstavljajo cena. Ta znaša 1049 evrov za različico z 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. Je pa v predprodaji, ki traja od 27. 2. do 7. 3. naprava cenejša za 100 evrov, ob tem pa Xiaomi podari še slušalke redmi buds 4 pro, ki se jih sicer dobi že za okoli 65 evrov. Cena je tudi s popustom preveč podobna galaxy s23+, kar manj dinamično osveževanje zaslona in neprepričljiv spremljevalni program glavne kamere še poudari. Kdor ga bo kupil, bo to storil zlasti zaradi dizajna in dimenzij po maniri Zlatolaske.