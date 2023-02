V soboto bo spremenljivo, občasno bo deževalo. Jugozahodnik bo slabel, od severovzhoda bo postopno začel pihati severovzhodnik, hladilo se bo. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11, popoldanske v vzhodnih krajih okoli 7, drugod od 9 do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od nedelje zgodaj zjutraj bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih na izpostavljenih mestih lahko dosegala hitrosti od 100 do 140 kilometrov na uro.

Obeti: Zvečer in v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala močna burja. V nedeljo bo občasno rahlo snežilo, pogosteje v jugovzhodni Sloveniji. Tudi ponekod na Primorskem bo lahko dež občasno prehajal v sneg. Čez dan bodo padavine od severa slabele. Na Primorskem bo pihala močna burja, drugod severovzhodni veter. V ponedeljek bo večinoma oblačno, predvsem na jugu bo še možen rahel sneg. Hladno in vetrovno bo.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Prva hladna fronta se zadržuje severno od Alp, druga se ji od severozahoda hitro bliža. Od zahoda doteka k nam vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in severno od nas delno jasno, drugod pretežno oblačno. V sosednjih pokrajinah Italije ter v Kvarnerju in Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu se bo popoldne in zvečer krepil jugo. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Čez dan se bo od severovzhoda hladilo, začel bo pihati severovzhodni veter. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Biovreme: Danes bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V noči na soboto se bo obremenitev krepila in v soboto bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.