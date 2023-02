Čeprav gre za majhno število, je načrtovano povečanje največja napotitev ameriških sil na Tajvan v zadnjih desetletjih. Poleg usposabljanja tajvanske vojske nacionalna garda iz Michigana gosti tajvanske vojake. Pentagon sicer noče velike publicitete, saj noče jeziti Kitajske, ki ima Tajvan za del svojega ozemlja, piše časnik.

Razširjeno usposabljanje v ZDA in na Tajvanu je del prizadevanj ZDA, da bi Tajvanu pomagale preprečiti morebitno kitajsko invazije. Ameriški uradniki so povedali, da je bila širitev načrtovana že več mesecev, torej preden so se odnosi med ZDA in Kitajsko ta mesec ponovno poslabšali, po tem, ko so Američani sestrelili kitajski vohunski balon.

Peking zaradi večjega usklajevanja ZDA in Tajvana na obrambnem področju obtožuje Washington, da spodkopava prejšnje zaveze o ohranjanju neuradnih odnosov s Tajpejem.

»Nimamo komentarja o konkretnih operacijah, spopadih ali usposabljanju, vendar bi rad poudaril, da naša podpora Tajvanu in obrambni odnosi z njim ostajajo usklajeni proti trenutni grožnji, ki jo predstavlja Kitajska,« je dejal tiskovni predstavnik Pentagona, podpolkovnik Marty Meiners.

ZDA so bile v času hladne vojne na Tajvanu močno vojaško prisotne. Ob vzpostavitvi uradnih odnosov med ZDA in Kitajsko leta 1979 se je Washington strinjal, da prekine uradne vezi s Tajvanom, odpove obrambni sporazum in umakne svoje sile z otoka.