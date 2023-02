Zlata policista

Dve risbici in pismo zahvale sta si prislužila policista, ki sta konec januarja družinsko hišo še pravi čas rešila pred ognjenimi zublji. Ko sta se tistega večera v smeri Pivke peljala mimo stavbe, sta namreč opazila požar v dimniku, nanj opozorila družino, ob hitrem posredovanju gasilcev pa je hiša ostala (skoraj) cela. »Angela v modrem« sta v zahvalo prejela risbico z lastnima portretoma in še eno, na kateri sta hvaležni družini, pripeto pa je bilo tudi pismo. »Ogenj bil že visoko nad dimnikom. Samo sreča je bila prisotna, da ni zajel ostrešja,« je pojasnila avtorica pisma. Še vedno jim ni jasno, kako dim ni prišel do njih. V hiši so živele kar tri družine – nono in nona ter njuna sin in hči z družinama in prav vsi bi lahko ostali brez doma. »Policista sta se izkazala kot najboljša človeka, z nami sta počakala na gasilce,« je še pojasnila gospa gospa ter dodala, da najmlajši od otrok kar ni mogel pozabiti, kako sta v mrazu stala z njimi. Otroci so samoiniciativno narisali srečno razširjeno družino, odrasli pa so nadrejenim policistoma sporočili, kakšen zaklad imajo v svojih vrstah.

Drama na grobovih

O mrtvih vse dobro, radi pravimo, a nekateri se tega ne držijo. Vsaj ne, ko pride do njihovega zadnjega počivališča. Nedolgo tega smo se zgražali nad početjem neznanega, a izjemno predrznega nepridiprava, ki je na pokopališču v Cerkvenjaku poškodoval pet grobov. Lomil je stekla na laternah ter se z razpršilom spravljal še na figurice angelčkov, ki mu niso storili prav nič žalega. Nekateri se pač radi izživljajo nad neživimi in živimi. V to drugo kategorijo spadajo mladoletnice iz Krškega, ki so se na lokalnem pokopališču znesle nad obiskovalko. Dve sta žensko prijeli za roke in jo držali, tretja pa ji je nasilno vzela torbico z denarjem in dokumenti. Dekleta, ki bi sicer morala biti takrat v šoli, so potem urno pobegnile. A jim gre skrivanje očitno veliko slabše od rok kot maltretiranje starejših. Policija jih je kmalu prijela in pridržala, zaradi ropa se bodo morale zagovarjati na sodišču.

Pijani in ranjeni

Imata kaj za pusta hrusta, je konec tedna (ob dnevni svetlobi!) odmevalo po Ptuju. Zvečer pa kaj drugega – pesmi Natalije Verboten in Gadov, ter vzkliki veseljakov, navdušeni nad karnevalom. Ptujčani ta čas v letu že pregovorno nestrpno pričakujejo, čas kurentovanja pa imajo baje kar za peti letni čas, v katerem življenje postane norenje. V mejah normale, kakopak. No … kakor za koga. Prejšnjo soboto okoli pol dveh zjutraj se je nekomu očitno zdelo nadvse smešno, da na neki prireditvi v okolici Ptuja v šotoru sproži solzivec. In namesto smeha so začele teči solze. Par ljudi so oskrbeli na kraju dogodka, eno osebo so zaradi šoka odpeljali v bolnico. Še huje pa je bilo v avstrijskem Reisenbergu, ko je med povorko zaradi zloma ograje z voza na cesto in jarek popadalo več šem. Policisti so imeli težave zaradi velike gneče okoli voza, še huje pa so jih v intervenciji motili »hudo alkoholizirani obiskovalci«.

Pancertanc malo drugače

Čisto možno, da ga je imel pod kapo tudi 39-letni hrvaški smučar, ki je delal »štalo« na enem od smučišč na Bledu. Policisti so sporočili, da se je v vrsti na vlečnico sprl z nekom drugim, ga porinil po tleh in ga začel tepsti. Kako mu je to uspelo s smučmi na nogah, ni znano, kakor tudi ne, ali je kot orožje uporabil pancarje in kakšen je sploh bil motiv za napad. Morda bo kaj več zaupal sodniku. Povsem jasno pa je, da tudi sproščanje na smučiščih ni več to, kar je včasih bilo.

Tujo penzijo kar v lasten žep

Rubriko zaključujemo z zgodbo s Hrvaške, ki pa bi se verjetno lahko pripetila kjerkoli. Gre za poštarja oziroma nekega dostavljavca, ki je pred dnevi dostavil pošiljko. Ko je ugotovil, da je naslovnik mrtev, je ponaredil podpis, ga overil s službeno štampiljko in si prisvojil vsebino dostave. Šlo je za nekaj sto evrov. Na njegovo žalost so ga kar hitro dobili. Zadnja leta smo veliko poročali o sorodnikih pokojnih, ki tudi po njihovi smrti sprejemajo pokojnino. Nekateri celo dolga leta. Enega takih primerov so ljubljanski policisti odkrili novembra 2020, ko so bolj po naključju v enem od stanovanj v bloku našli mumificirano truplo ženske. Njen sin je njeno penzijo več let pospravljal v svoj žep.