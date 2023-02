Planiški organizatorji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju so bili na temo prodanih vstopnic in zasoljenih cen namestitev deležni marsikaterih kritik že pred prvenstvom. Kakšna je bila in je prodajna strategija, smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem prvenstva Tomažem Šušteršičem. »Vstopnic smo prodali manj, kot smo si obetali v idealnem scenariju,« nam je uvodoma v prostorih medijskega središča v Planici včeraj dejal Tomaž Šušteršič ter nam pojasnil prodajno strategijo. Izvajati so jo začeli v predkoronskem času konec maja 2020, ko so na dvodnevno gostovanje v Kranjsko Goro povabili nekatere največje evropske agencije, ki se ukvarjajo s prodajo športnih vstopnic in aranžmajev, med katerimi je bilo največ Skandinavcev.

Novembrska hipna ustavitev

»Z omenjeno akcijo smo si želeli zagotoviti večje število dnevnih obiskovalcev iz tujine, ki ne bi bili vezani na uspehe slovenskih tekmovalcev. Udeležba je bila številna, odziv agencij pa odličen. Spraševali smo jih tudi za predloge organizacijskih izboljšav ter tudi o cenovni politiki. Takrat smo prvenstvo razdelili na tri obdobja, in sicer zeleno, v katerem smo zdaj in traja od srede do nedelje, sivo, ki bo prihodnji teden od torka do četrtka, in modro od četrtka do nedelje. Odziv na večdnevne vstopnice je bil dober. Agencije so imele rok do 15. septembra, da po najnižji ceni kupijo karte. Danes vemo, da se število tovrstnih gostov giblje okoli 3000,« je pojasnil Šušteršič in dodal, da je bila težava tudi v relativno slabi letalski dostopnosti Slovenije, zato so lahko tuje agencije prodajale aranžmaje le s čarterskimi poleti.

»Septembra smo dali v prodajo dnevne vstopnice in začetni zagon je bil dober. Ko smo mislili, da bo prodaja še naprej rasla, se je lanskega novembra naenkrat ustavila. Dejavnikov za to je več. Vse pogosteje se je v javnosti omenjal covid, predvsem pa je zaspal nemški trg. Iz tega naslova nismo realizirali skoraj nič od začrtanih ciljev. Želeli smo si, da bi bili nemški skakalci znova uspešni, da bo zanimanje za njihov nastop v Planici večje, a se do 5. januarja ni zgodilo nič. Vmes sva šla s Tomijem Trbovcem (tiskovni predstavnik SZS, op. p.) za dva dneva v Varšavo, kjer sva imela predstavitev za poljske agencije. Njihov odziv je bil sicer odobravajoč, a so nas opozorili, da je bližnja vojna v Ukrajini kruta realnost, saj številni gostijo ukrajinske družine in jih bo zato v Planico precej manj, kot bi jih bilo sicer. Vmes nas je tudi Eventim večkrat opozoril, da se karte za vse športne dogodke prodajajo slabše, kot so se pred pandemijo, ter da so se nakupne navade ljudi spremenile, da jih več kupi karte tik pred zdajci,« je razložil generalni sekretar Planice 2023.

Od 500 do 1000 osnovnošolcev

Šušteršič nam je pojasnil strategijo določanja cen vstopnic dnevnih gostov. »Karte za marčevski finale v Planici prodajamo po najnižji ceni od 30 do 35 evrov. Ker si lahko obiskovalec na svetovnem prvenstvu ogleda še kakšno tekmo zraven, je cena vstopnice lahko višja. Gibala se je med 49 in 54 evri, če pa je dan res bogat z odločitvami in je povrhu še vikend, smo ocenili, da bi bila še sprejemljiva cena 64 evrov. Za to ceno lahko gledalci v Planici preživijo ves dan in uživajo v programu v areni zabave. Ko od te cene odbiješ davek države in provizijo prodajalca ter stroške prevoza, organizatorju od vstopnice ostane 30 do 35 evrov. A tudi te vstopnice se niso prodajale tako, kot smo si želeli. Dobili smo podatke, da kupci niti natančno ne vedo, kaj kupujejo. Tri tedne pred prvenstvom smo imeli težave, kako kupcem dopovedati, da imamo svetovno prvenstvo v Planici do 5. marca, čez tri tedne pa bo finale poletov, kljub temu da smo vložili veliko truda in energije, da bi nam to uspelo.« Na vprašanje, koliko vstopnic so organizatorji prodali doslej, je Šušteršič odgovoril, da na osnovi poslovnega dogovora z Eventimom tega podatka ne bo razkril do končne bilance. »Vseh virov še nismo izčrpali. Upamo, da bomo ob koncu prvenstva prišli do polovice številk, ki smo jih napovedovali. Napovedovali pa smo jih med 100 in 150 tisoč,« je pojasnil.

Šušteršič pravi, da proračun Planice v nobenem primeru ne bo prekoračil 16 milijonov evrov, da so marketinške pravice prodali za 12,5 milijona evrov, ter verjame, da bodo številke na koncu pozitivne. »V zadnjem obdobju se trudimo prodati karte predvsem slovenskim gledalcem. Zato smo v sodelovanju s Petrolom začeli prodajati popoldanske in družinske vstopnice od 15. ure dalje. Šolam smo za obisk prvenstva med tednom ponudili ceno 12 evrov in pol za otroka ter iz tega naslova dnevno pridobili od 500 do 1000 otrok. Tudi člani kluba Sloski imajo posebno ugodnost,« je zaključil Šušteršič.

Zasoljene cene odgnale goste Ko so organizatorji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici videli, da ne bodo prodali toliko vstopnic, kot so si želeli, so začeli varčevati na drugih področjih. Zmogljivost tribun, ki je bila na smučarskih tekih in skokih predvidena za 7000 do 8000 gledalcev, so zmanjšali na 4000, stojišča pa so povečali za množice, ki si ne morejo privoščiti sedišč. Tomaž Šušteršič je opozoril, da so se zaradi dviga cen energentov stroški tribun in vseh šotorov nekajkrat povišali. Na vprašanje, kako komentira izjemno podražitev namestitvenih zmogljivosti na Bledu in v Kranjski Gori, zaradi katerih je veliko namestitev predvsem na Bledu ostalo praznih, je Šušteršič odgovoril: »Osrednji hotel na Bledu je skoraj prazen. V zadnjih dveh letih smo se trikrat dobili s predstavniki turističnega gospodarstva in jim dopovedovali, kakšen je cilj svetovnega prvenstva v Planici. Eden od njih je bil pripeljati na klasične dogodke v Kranjsko Goro in Planico več tujih gostov. Zdaj je razmerje 85:15 v korist domačih gledalcev. Takoj ko so slovenski tekmovalci malce slabši ali je vreme slabše, se nam lahko delež prodaje kart zmanjša celo za tretjino. Ta učinek si prizadevamo znižati s povečanim deležem tujih gostov. Opozarjal sem, da imamo na prvenstvu idealne goste, ki jih lahko prepričamo, da se v Slovenijo splača priti, ker imamo dober servis, smo gostoljubni, imamo odlično kulinariko ter smo cenejši od marsikatere alpske države. A moramo ostati pametni pri ceni, saj takega gosta lahko pridobimo za nadaljnjih deset let. Žal so bile sanje turističnih ponudnikov drugačne, saj so hoteli na hitro zaslužiti. Kapaciteta enakega standarda je v Beljaku ali Trbižu polovico cenejša, zato so velike skupine, tudi do 500 gostov, ki so videle, da slovenski hotelirji ne bodo popuščali s ceno, enostavno namesto na Bled odšle v Beljak.«