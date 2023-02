Najboljša slovenska alpska smučarja Ilka Štuhec in Žan Kranjec bosta imela po spodletelem poskusu na svetovnem prvenstvu v Meribelu in Courchevelu, kjer sta v svoji paradni disciplini zasedla šesto mesto, v soboto novo priložnost za dokazovanje. Mariborčanka bo tekmovala na smuku in superveleslalomu v Crans Montani, Žan Kranjec pa v veleslalomu in slalomu v ZDA, kamor je odpotoval takoj po prvenstvu. Slovenska reprezentanca se je namreč v Palisades Tahoe odpravila v ponedeljek iz Züricha.

Kalifornijsko smučarsko središče bo po več desetletjih znova gostilo moške tekme svetovnega pokala, zato bo teren za vse tekmovalce povsem nov. »Po informacijah, ki jim imam, bo veleslalom bolj strm, kot je bil na svetovnem prvenstvu v Courchevelu. Glede na to, da bomo vsi alpski smučarji prvič smučali na tem prizorišču, ne bo imel nihče kakšnega bonusa preteklosti,« meni Žan Kranjec, ki verjame, da mu večurna pot iz Evrope ne bo vzela preveč energije. »Včasih je lažje sedeti na letalu, kot se po deset ur in več voziti v kombiju na prizorišča v Franciji in Švici. Poleg tega je tudi menjava okolja dobrodošla.« Po tekmah na zahodu ZDA bo Žan Kranjec pripotoval v Slovenijo, kjer se bo slaba dva tedna pripravljal na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori. Na Gorenjskem je treniral tudi dva tedna pred odhodom v Francijo. »Vsak zavoj na vsaki progi, ki gosti svetovni pokal, pride prav. Res pa je, da bodo razmere na podkorenski strmini sredi marca bržčas drugačne kot sredi zime,« odgovarja Kranjec.

Teren v Palisades Tahoeju bo nov tudi za izkušenega glavnega moškega trenerja Klemna Berganta. Prizorišče tekme je bolj znano pod imenom Squaw Valley, ki je leta 1960 gostilo zimske olimpijske igre, a je v zadnjih letih spremenilo ime. »Vodja priprave prog pri moških Jani Hladnik mi je povedal, da je teren razgiban. Toda izhajal je iz poletnih izkušenj, ko je obiskal prizorišče. Vprašanje je, kako bo na tekmi, saj je v tej zimi v Squaw Valleyu zapadlo več kot deset metrov snega. Zato bo konfiguracija terena verjetno drugačna kot na kontroli predstavnikov FIS,« nam je pred odhodom v ZDA odgovoril Klemen Bergant in dodal: »Največji problem selitve na drugo celino so finance. Tekmi v Palisades Tahoeju nas bosta stali toliko kot trije meseci bivanja v Evropi. Drage so letalske povezave, prekoračitve teže ... Toda na te zadeve reprezentance ne moremo vplivati.«

Ilka Štuhec na smukih v Crans Montani še nikoli ni bila boljša kot dvanajsta, ima pa Štajerka precej lepše švicarske superveleslalomske spomine, saj je že stala na najvišji stopnički. Ilka Štuhec v skupnem smukaškem seštevku pred zadnjimi tremi preizkušnjami zaostaja le za Italijanko Sofio Goggia.