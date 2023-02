Najmanj enajst Palestincev je bilo ubitih, najmanj sto pa ranjenih v operaciji izraelske vojske v mestu Nablus na Zahodnem bregu, kjer so v sredo iskali pripadnike skupin Islamski džihad in Hamas. To je ena smrtna žrtev več kot konec januarja v begunskem taborišču v Dženinu, ko je operacija izraelskih sil sprožila povračilna napada Palestincev v Jeruzalemu in močno povečala napetost položaja.

V Nablusu so izraelske sile iskale domnevno odgovorne za smrt izraelskega vojaka, ki naj bi pripravljali nove operacije proti judovski državi. Skupini sta kasneje potrdili smrt člana Hamasa in dveh poveljnikov Islamskega džihada. Med ubitimi pa je bilo najmanj pet civilistov, zelo veliko je bilo poškodovanih oziroma so dobili strelne rane. Podatki se razlikujejo in govorijo o sto do petsto ranjenih, kar priča o razsežnosti spopadov v Nablusu.

Iz Gaze so potem v noči na četrtek proti Izraelu izstrelili šest raket. Pet jih je sestrelila zračna obramba, šesta pa je padla na neposeljeno območje, navaja izraelska vojska. Oglasile so se sirene, o žrtvah niso poročali. Hamas odgovornosti ni prevzel, so pa nato izraelska letala včeraj napadla objekta v Gazi, kjer je Hamas po navedbah Izraela proizvajal orožje in imel skladišče.

Egipt in Združeni narodi so se podali v misijo za umiritev položaja. Odposlanec OZN za Bližnji vzhod Tor Wennesland je v Gazo prispel že v sredo in se sestal s predstavniki Hamasa. Ti so skupaj s predstavniki Islamskega džihada Egiptu in OZN posredovali sporočilo, da lahko pride do »odkritega spopada«, če se položaj ne bo spremenil. Očitno so mislili na ravnanje nove izraelske vlade, v kateri imajo pomembno besedo skrajni desničarji in ki je napovedala ostro varnostno politiko ter ukrepe, ki so razjezili Palestince.