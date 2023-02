Prvi krog osmine finala lige prvakov je poskrbel za zanimive tekme in izide ter napete povratne obračune, saj se zdi, da je bolj kot ne odločen le dvoboj med Realom Madrid in Liverpoolom, ki ga je špansko moštvo v gosteh dobilo s 5:2. Zanimivo je, da so italijanski klubi prvič v zgodovini na prvih izločilnih tekmah lige prvakov zabeležili same zmage, saj so bili uspešni Milan, Napoli in Inter, medtem ko so presenetljivo brez uspeha ostala angleška moštva. Tottenham, Chelsea in Liverpool so klonili, Manchester City pa remiziral.

Leipzig se je zbudil še pravočasno

Zadnji od Angležev je bil na delu ravno Manchester City, ki je na gostovanju pri Leipzigu sicer povedel, a so gostitelji prek Joška Gvardiole v drugem polčasu izenačili in postavili končni izid. Trener Manchestra Cityja Josep Guardiola je bil po obračunu jezen na igralce, a ne zaradi predstave. Zbral jih je na igrišču, saj kar ni mogel verjeti, da so bili razočarani. »Imeli so povešene glave. Vprašal sem jih, kaj je razlog. Odigrali so izjemno tekmo, ravno takšno, kot sem želel,« je pojasnil Josep Guardiola, ki na celotni tekmi ni naredil niti ene menjave. »Na voljo imam pet menjav, a nikjer ne piše, da jih moram izkoristiti. Bil sem izjemno zadovoljen s tem, kar sem videl. Skupaj s sodelavci smo analizirali Leipzig in ugotovili, da moramo pred njihovimi navijači igrati pragmatično, saj igrajo s šestimi igralci v napadu. Nimamo ekipe, ki bi jim lahko kljubovala v tranzicijski igri, saj so hitrejši od nas. V tem pogledu so nemška moštva boljša, zato je bilo ključno, da imamo nadzor nad igro. Morda pa bom na povratni tekmi ponorel in na igrišče poslal devet napadalcev,« je v sarkastičnem tonu zaključil Guardiola.

Trener Leipziga Marco Rose, ki je na klopi vseh 90 minut pustil nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, je videl dva povsem različna polčasa. »V prvem polčasu nismo bili moštvo, vredno lige prvakov. Samo tekli smo za žogo, to je bilo vse. 26-odstotna posest je smešen podatek. V drugem polčasu smo se zbudili. Bolje pozno kot nikoli. Žogo nam je uspelo dlje časa držati med nogami, odpirati se je začel tudi prostor za protinapade. Ko igraš, si pogosto tudi nagrajen. Čaka nas težka povratna tekma, a zdaj imamo vsaj upanje na presenečenje.«

Conceicao: Martinez bi moral manjkati v Portu

Na drugem obračunu sredinega večera je bil Inter nekoliko boljši tekmec na San Siru, a je Porto ves čas grozil s protinapadi. Ko je v 78. minuti drugi rumeni karton in posledično rdečega prejel Otavio, so gostitelji še bolj pritisnili in bili za to nagrajeni. Romelu Lukaku, za katerim je težka sezona, je poskrbel, da je Inter pred povratnim obračunom v prednosti. A trener Simone Inzaghi ne more biti povsem miren. Potem ko sta se pred kratkim na zelenici med tekmo s Sampdorio hudo sprla Lukaku in Nicolo Barella, sta si tokrat skočila v lase vratar Andre Onana in napadalec Edin Džeko. »Vsak ima pravico, da si misli, kar hoče, a take stvari se med tekmami dogajajo. Če smo zaradi adrenalina včasih jezni drug na drugega, a zato zmagujemo, naj se to kar nadaljuje,« je pojasnil Andre Onana in dodal, da sta se z Džekom hitro pobotala.

Trener Porta Sergio Conceicao je priznal, da je bil izid pošten, saj so njegovi igralci močno trpeli po izključitvi Otavia. A bolj ga je zmotilo nekaj drugega. »Otavio je upravičeno prejel dva rumena kartona, vendar pa naj bodo enaka merila za vse. Vsi smo videli prekršek Lautara Martineza nad Pepejem. To je čisti rumeni karton, in če bi ga prejel, ne bi imel pravice nastopa na povratnem obračunu. Takšne stvari lahko na koncu odločajo. A sodnik se je odločil, kot se je.«