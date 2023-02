Preiskava v aferi Vetrne elektrarne je razkrila, da se v SMS-sporočilih med obtoženkama, nekdanjo ministrico za regionalni razvoj in sklade EU Gabrijelo Žalac in nekdanjo državno tajnico na ministrstvu za upravo Josipo Rimac, omenja tudi »AP«, kar sta začetnici hrvaškega premierja. V mobilnem telefonu Rimčeve so preiskovalci našli nepregledno morje dopisovanja dveh nekdanjih visokih uradnic in mladih upov HDZ iz prve Plenkovićeve vlade. Sicer iz objavljenih SMS-sporočil ni mogoče sklepati, da je bil Plenković vpleten v sumljive posle, a očitno je bil seznanjen z namenom večmilijonskega nakupa, kot se je naknadno pokazalo, nekajkrat preplačane programske opreme za ministrstvo, ki ga je vodila Žalčeva. Potem so v medije prišla SMS-sporočila med najtesnejšimi Plenkovićevimi sodelavci iz vlade in HDZ, ki so se precej zanimali za svoje prijatelje v luči kadrovske politike v javnih podjetjih, posebej v Hrvatskih šumah. Plenković je nato napovedal, da bo vlada spremenila zakon o kazenskem postopku in kazenski zakonik, da bi preprečili »nenadzorovano« in »prirejeno« posredovanje informacij iz preiskav medijem, kar je naletelo na ostre kritike opozicije in predsednika države Zorana Milanovića, a tudi pravnih strokovnjakov in javnosti.

Plenkovića imenovali za pokrovitelja korupcije

Aferi Software in SMS, ki govorita o nameščanju javnih razpisov in strankarskem zaposlovanju, sta zgolj del očitkov opozicije Plenkoviću med saborsko razpravo o interpelaciji, ki se je začela v sredo popoldne. Izpostavili so tudi afere o več kot 135 milijonih evrov, izčrpanih iz Ine, zaprtju rafinerije Sisak in izvozu hrvaške surove nafte v madžarske rafinerije kot tudi afero Janaf. Ponovili so obtožbe proti HDZ zaradi generiranja korupcije, ob obveznem obujanju spominov na pravnomočno sodbo proti HDZ v primeru Fimi media, Plenkovića pa imenovali za pokrovitelja korupcije in »hujšega«, kot je obsojeni nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader. »Hrvaška je na dnu EU po plačah zaposlenih, na vrhu pa po korupciji, v katero sta neposredno vpletena A. P. in njegovo spremstvo,« je dejal predsednik opozicijske SDP Peđa Grbin.

Predsednik Domovinskega gibanja in nekdanji član HDZ Ivan Penava je poudaril, da korupcija slabo vpliva na vzdušje v državi, kar je povezal tudi z zaskrbljujočo demografsko sliko in zatrdil, da je v zadnjih sedmih letih vladavine HDZ zaradi vladnih politik več sto tisoč prebivalcev zapustilo Hrvaško. Opozicija je kot razloge za Plenkovićev odstop omenjala tudi katastrofalno popotresno obnovo, med katero je bilo v več kot dveh letih obnovljenih zgolj šest stanovanjskih hiš, kot tudi pomanjkanje preiskav o storilcih vojnih zločinov med vojno na Hrvaškem ter reform v zdravstvu in pravosodju.

Vlada zavrnila vse očitke

Vlada je še pred začetkom razprave o interpelaciji Plenkovića zelo obširno zavrnila vse očitke opozicije kot neutemeljene ter zatrdila, da ni podlage za nezaupnico predsedniku vlade. Gre za še eno slabo delo opozicije, ki temelji na vrsti neresnic in nekorektnih trditev z edinim namenom opozoriti na obstoj opozicije, ki ne prispeva konstruktivno k zaščiti državljanov in gospodarstva v prepletenih krizah niti k doseganju državnih strateških ciljev, menijo v banskih dvorih. »Od 33 poslancev, ki so podpisali ta predlog, jih je kar 29 pravi obraz pokazalo decembra lani, ko so zavrnili glasovanje o sodelovanju Hrvaške v misiji Evropske unije za vojaško pomoč Ukrajini,« je ponovil Plenković v obrazložitvi zavrnitve pobude opozicije za njegov odstop.