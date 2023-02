Z danes potrjenima zakonskima predlogoma je vlada ugriznila v kislo jabolko: promet je namreč eden največjih onesnaževalcev, zamudno uvajanje obnovljivih virov električne energije pa ključni razlog, da naša država ne dosega ciljev na tem področju. Sprejeti predlog zakona o infrastrukturi za vozila na alternativna goriva prinaša podlago za nujno potrebno širitev mreže polnilnic in višje javnofinančne spodbude za prehod na vozila na alternativni pogon.

Le 5400 električnih avtomobilov

V Sloveniji je bilo leta 2021 le 1,3 odstotka vozil na alternativni pogon, poleg električnih še na vodik in zemeljski plin. Od tega jih je bilo 0,53 odstotka oziroma okoli 5400 električnih. Še dodatnih 1,6 odstotka oziroma okoli 16.000 vozil je bilo hibridnih. Po podatkih ministrstva za okolje, podnebje in energijo je bilo lani v Sloveniji okoli 8000 vozil na alternativni pogon. Za primerjavo, leta 2021 je bilo v Sloveniji registriranih okoli 1.653.000 cestnih vozil. Podatki statističnega urada sicer kažejo, da se je število električnih osebnih avtomobilov od leta 2020 podvojilo, število hibridnih pa povečalo za 70 odstotkov, a je trend prehoda na vozila na alternativni pogon še vedno razmeroma počasen. Po projekcijah ministrstva naj bi bilo do leta 2030 v Sloveniji okoli 59.000 vozil na alternativna goriva, od tega približno 57.000 električnih, kar pomeni, da bo za prestrukturiranje voznega parka in posledično znižanje izpustov potrebnega še veliko dela, priznavajo na ministrstvu.

Infrastruktura za polnjenje teh vozil je prvi korak k doseganju cilja. »Ključni cilj zakona je ljudem omogočiti gosto, javno in dostopno mrežo polnilnic,« je dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.Danes potrjeni predlog zakona naj bi bil podlaga za to: se pravi za gradnjo goste, dostopne mreže vseh mogočih polnilnic za alternativna goriva, s poudarkom na električnih. Vlada se načrtovanja polnilnic, kot pravijo, loteva »koordinirano«, pri čemer upošteva tudi dolgoročni vpliv teh polnilnic na elektroenergetski sistem. Ta, kot je znano, ni prilagojen zahtevam modernega časa in je prav tako potreben posodobitve. Vlada bo tako vzpostavila gospodarsko javno službo – opravljal jo bo Eles – ki bo zagotavljala in upravljala to polnilno infrastrukturo. Večje polnilne centre bodo predvidoma namestili ob obstoječi prometni, energetski in komunikacijski infrastrukturi. Eles bo pripravil seznam lokacij, kjer bo mogoče priključiti polnilnice na omrežje; zbral bo potrebna dovoljenja, preveril pogoje in razpoložljivost parkirnih površin.

Spodbude in novi prispevki

Zakon predvideva spodbude za kupce električnih avtomobilov, ki jih bo razdeljeval Borznov center za podpore na področju električne energije in bodo predvidoma višje kot danes (Eko sklad danes nakup električnega vozila podpre s 4500 evri subvencije). Načeloma naj bi bile subvencije višje za državljane z nižjimi dohodki, podrobnosti bodo določili kasneje v načrtu. Spodbude bodo namenili tudi investitorjem, ki bodo polnilnice postavili. Te bodo zagotovo stale ob avtocestah pa tudi v Luki Koper in na letališčih, je dejal minister Kumer.

Ministrstvo ocenjuje, da bomo do leta 2030 za uresničitev zastavljenih ciljev potrebovali 230 milijonov evrov. Z zakonom je vlada tako opredelila tudi namenski vir financiranja ukrepov za prehod na alternativna goriva; to je nov prispevek, ki bi ga plačevali vsi lastniki avtomobilov, tudi lastniki električnih, ki so zdaj oproščeni plačila. Po neuradnih informacijah naj bi prispevek plačevali ob vsakokratni registraciji avtomobila, začenši z junijem 2024, in bo del letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Dajatev sicer znaša od 62 do 565 evrov letno. Vlada bo podrobnosti te nove letne dajatve določila z uredbo.