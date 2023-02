Da bo gospodarska rast v prihodnjih enajstih mesecih upadla, je prepričanih 73 odstotkov izvršnih direktorjev. »Niti najbolj ugledni svetovni ekonomisti si danes ne upajo napovedati, kaj se bo dogajalo z gospodarsko rastjo v naslednjih nekaj mesecih, kaj šele v naslednjih nekaj letih. Živimo v zelo kompleksnem času, soočamo se z izzivi, ki jih ni bilo mogoče predvideti. Vojna med Ukrajino in Rusijo, naraščajoča napetost med Kitajsko in Ameriko, vse večji izzivi v mednarodnem poslovanju, težave z dobavljivostjo vhodnih surovin – vse to že močno vpliva na dogajanje v gospodarstvu doma in po svetu. Naše merilne instrumente in programsko opremo najdete v najnaprednejših razvojnih laboratorijih in inštitutih po svetu, uporabljajo se v fazi razvoja izdelkov. Zgodovinsko gledano tudi v kriznih časih podjetja ne ustavijo razvoja novih izdelkov, ker bi to pomenilo nekonkurenčnost na trgu, ko se razmere v gospodarstvu spet popravijo, zato smo v podjetju optimistični,« je pojasnil Tile Sotler, izvršni direktor podjetja Dewesoft, finalista Zlate niti med srednjimi podjetji. V družbi RLS Merilna tehnika v letošnjem letu pričakujejo primerljiv obseg poslovanja kot v lanskem letu. Po 46-odstotni rasti v minulem poslovnem letu so v letošnjem letu do neke mere pričakovali bolj umirjeno dinamiko, saj tako visoka stopnja rasti dolgoročno ni vzdržna. »Razlogov za upočasnjevanje rasti je več – kopičenje zalog v dobaviteljskih verigah, negotovost v širšem poslovnem okolju, inflacija, višje obrestne mere … Velik del teh dejavnikov smo na kratki rok uspešno nevtralizirali s pridobivanjem novih poslov na novih trgih, dolgoročno pa tovrstna tveganja znižujemo z intenzivnim vlaganjem v raziskave in razvoj, nove trge in z iniciativami za dvig učinkovitosti,« je pojasnil Matija Novak, namestnik direktorja podjetja RLS Merilna tehnika, finalista med velikimi podjetji. V podjetju Selectium Adriatics, ki v Sloveniji nastopa pod imenom Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, so prilagodili svoje poslovanje tako, da se lahko uspešno spopadajo z izzivi, ki jih prinaša negotova gospodarska situacija. »S svojimi izdelki in storitvami na področju informacijske tehnologije smo v dobrem položaju, saj je panoga stabilna, rastoča in igra pomembno vlogo v današnjem digitalnem svetu. V svetu se odvija velika digitalna revolucija, ki nam omogoča, da ostajamo v podjetju odporni tudi v neugodnih razmerah na trgu. Pandemija koronavirusa je še okrepila potrebo po digitalnih rešitvah in storitvah, kar je IT-panogo spodbudilo k nadaljnjemu razvoju in rasti. Prepričan sem, da sposobnost uspešnega odzivanja na spremembe prinaša konkurenčno prednost. Ker želimo ohraniti konkurenčnost in uspeh tudi v prihodnosti, je priprava strategije pri nas stalna praksa že več let,« nam je odgovoril Boštjan Kosi, direktor podjetja Selectium Adriatics.

Največja grožnja je inflacija

Najpomembnejše tri grožnje svetovnemu gospodarstvu so po mnenju direktorjev, ki so sodelovali v zadnji raziskavi PWC, inflacija, makroekonomska nestabilnost in geopolitični konflikti. »Rast Dewesofta je glede na naš sektor impresivna. V letu 2022 smo zrasli za okoli 40 odstotkov na ravni letne prodaje. Za zdaj nam poslovni načrt dovoljuje skoraj neomejeno rast, ker so ideje našega predsednika dr. Jureta Kneza resnično unikatne. Zelo dobro namreč razume, kam gre svet in kakšne bodo tehnološke potrebe prihodnosti. To me navdaja z optimizmom. Ovire, ki nas malo zaustavljajo, so globalni in družbeni izzivi, s katerimi se trenutno sooča ves svet, izpraznjeni kadrovski bazeni, težave v dobavnih verigah ter polarizacija trgov,« je povedal Sotler.

V podjetju RLS Merilna tehnika pa ocenjujejo, da v prihodnjih desetih letih njihovo delovanje ni ogroženo, saj imajo močen razvojni potencial, unikatne izdelke in so dobro pozicionirani v različnih hitro rastočih segmentih industrije. »Naša vizija ostaja nespremenjena, vendar se vseeno zavedamo nepredvidljive dinamike sprememb pri naših strankah oziroma na ključnih trgih. Tovrstne spremembe seveda prinašajo tudi nova tveganja in priložnosti, zato redno spremljamo potrebe strank in konkurenčne rešitve ter prilagajamo organizacijo in procese na način, da smo se sposobni učinkovito odzvati v dani situaciji,« je povedal Novak.

Kosi pravi, da je izredna konkurenčnost, ki jo v zadnjih nekaj letih na področju IT živijo iz dneva v dan, najverjetneje glavni razlog, zakaj rast podjetij, kot je njihovo, ki je pogodbeno tudi omejeno na ozemlje Slovenije, drastično ne presega splošne rasti IT-področja v državi. »Velikokrat je razlog za večjo rast v tem, da konkurenčnemu podjetju ne uspe in doživi večji padec. Neuspehi so del posla, želimo si, da bi jih bilo čim manj. Ključna sta podjetniška miselnost in zagon po nadaljevanju, tudi ko doživiš neuspeh,« je dodal Kosi.