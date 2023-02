Jasno z Andrejem Velkavrhom: Sneg bo, a ne bo trajal

Zima bo zamahnila z repom. Poved, ki je kar nekako obvezna ob takih primerih, kot bo tokratni. Morda klišejska, fraza, ki nam nekaj pomeni, nekomu, ki se uči slovenski jezik, pa nič, enostavno se jo mora naučiti na pamet. Sicer je v izrazu neka logika, saj nekatere živali res opletajo z repom in so pri tem nevarne ali pa vsaj precej moteče. In čeprav zima nima repa (vsaj do sedaj ga še nisem opazil), je prispodoba smiselna. Ampak to je jezikovno vprašanje, to je bogastvo jezika, zanimivost, ki ga dela bolj sočnega. Koliko je podobnih izrazov, fraz! Jezik ni matematična formula, niso lego kocke, ne sestavljamo samo glagolov, samostalnikov, pridevnikov, medmetov ... No, lahko, a tak jezik je suhoparen, siromašen, skromen v izrazoslovju. Osebno imam raje slikovite, sočne izraze, ki vam dajo misliti, pod katerimi si lahko po možnosti predstavljate več stvari in je od konteksta odvisno, kaj povedo.