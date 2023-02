V ponedeljek nas je oplazil lunin mlaj v znamenju rib, ki nas je po astrološki anamnezi, zapisani na portalu N1, potisnil v iskanje ravnotežja med realnostjo in sanjami, med prevzemanjem odgovornosti in bežanjem v svet iluzij, med ukrepanjem in prepuščanjem toku. Da so imeli planetarni in zvezdni vedeži v svojih napovedih še kako prav, so že od sobote naprej dokazovale pustne šeme, ki so preganjale zimo in nad nas priganjale pomlad. Kot so poročali na spletnem mestu siol.net, so se za pusta našemili tudi znani Slovenci in Slovenke, ki so na družbenih omrežjih pokazali svoje pisane in izvirne oprave. Med najbolj izstopajoče in izvirne maškare so uvrstili pevko Rebeko Dremelj, ki se je za letošnji pust z možem Aleksandrom našemila v klovna in ob tem zapisala, da je njen mož rojen za to vlogo, pevca Dejana Vunjaka, ki je pretekli konec tedna glasbene sladokusce s svojim bendom na odrih zabaval v kostumu papeža, člani njegove skupine pa so bili našemljeni v nune in škofe, in pevca Dejana Krajnca, kise je našemil v vojaka, njegov Dejan dogaja band pa v policiste.

Na prizorišču največjega pustnega rajanja v državi, na Ptuju, so raziskovalci in posebni agenti, ki po družbenih omrežjih iščejo odtise slavnih osebnosti, odkrili tudi ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki jo je ugrabil neki kurent in z njo objet zaplesal neki poseben kurentov ples. V Slovenskih novicah, kjer so podrobneje analizirali videoposnetek, ki je zaokrožil po spletu, svetu in domovini, so zapisali, da se je ministrica udeležila pustnega rajanja na Ptuju. »In rajanje je morala vzeti dobesedno, ko jo je v roke dobil eden izmed ptujskih kurentov. Kot je videti s posnetka, je okoli nje ovil roke in ježevko ter z njo zaplesal.« Za vse nevedne so še razložili, da je ježevka palica, ki jo nekateri kurenti nosijo v rokah in je na koncu ovita z bodičasto ježevo kožo, z njo pa naj bi kurent po izročilu ujel dekle, ki mu je všeč. »Ali je kurentom in Bratuškovi z rajanjem uspelo odgnati zimo, bodo pokazale temperature v naslednjem mesecu,« so še pripisali na koncu reportažne zgodbe z ministričinega potepanja med ptujskimi šemami.

Špela debela na kahli sedela, knjigo je brala in joške kazala

S kurenti je te dni pozirala tudi slovenska glasbenica, ki je znana po svojih živahnih pesmih in zanimivih oblačilih na odru, kot so jo orisali na portalu govori.se. Alja Omladič, sicer boj znana kot Alya, jim je zaupala, da se je že od malih nog bala kurentov, zato je prav letošnji pustni čas izkoristila za soočanje s svojim strahom in ga tudi premagala. »Ne samo to, celo opogumila se je in se skupaj z njimi fotografirala,« so opisali njeno pogumno dejanje in seveda kot dokaz priložili še fotografijo Alje z nekaj osebki, oblečenimi v kožuhe z maskami. Svoj strah pred preteklostjo oziroma pesmico, zaradi katere je bila v otroštvu velikokrat prizadeta, je minule dni z zainteresirano javnostjo delila še Špela Grošelj, pevka, televizijska voditeljica in komentatorka, njen nastop v oddaji Poroka na prvi pogled pa so povzeli v Slovenskih novicah. »Ena povsem nedolžna pesmica, ki gre takole: 'Špela debela na kahli sedela, knjigo je brala in joške kazala,' me je velikokrat spravila v slabo voljo. Starše sem celo vprašala, zakaj so mi dali takšno ime,« je razkrila Grošljeva, ki je bila menda nemalokrat tarča zlobnih jezikov še v času svoje uspešne kariere. In kot so izdali, celo še danes nekateri radi opletajo na račun njenih oblin.

Prav neverjetne obline so bile in so še vrlina danes že bivše uradne spremljevalke in matere otroka slovenskega nogometnega junaka Benjamina Verbiča. »Nogometaš Benjamin Verbič in Ukrajinka Alvina sta se znašla sredi škandala,« se je one dni bohotil napis v taistih novicah, koder so se odločili razsvetliti razpad družinske idile poklicnega nogometaša in njegove izbranke. Kot so zabeležili, je bilo poletje 2021 na prvi pogled za slovenskega nogometaša in reprezentanta eno najlepših v njegovem življenju, saj mu je srčna izbranka, ukrajinska manekenka in model Alvina, povila prvega otroka. A njuna ljubezenska pravljica ni trajala dolgo, saj sta se lani razšla, v javnosti pa takrat njun razhod ni dvignil veliko prahu. Zato pa je povsem drugače danes, ko je nekdanja Verbičeva srčna izbranka svoj medmrežni profil začela polniti z zgodbami iz njunega zasebnega življenja. Alvina je po preverjenih informacijah že lani namignila, da naj bi Benjamin užival prepovedane substance, in menda celo objavila posnetek tovrstnega početja, ki ga je pozneje umaknila. Zdaj je nogometaša še obtožila, da jo spravil na sodišče in ji želel odvzeti otroka. »Najel je odvetnika in zoper mene vložil tožbo, polno laži. Med drugim mi je očital, da živim nočno življenje, ne hranim otroka, ne preživljam časa z njim in ga doma puščam samega. Poleg tega me je obtožil, da jemljem mamila in se ukvarjam s prostitucijo, ogrožam otrokovo življenje, od mene je zahteval tudi preživnino,« je v zgodbah, ki so jih objavili, obelodanila Verbičeva bivša ljubezen in dodala, da mu sodišče ni prisluhnilo in svojih ciljev ni uresničil, saj so otroka dodelili njej. Kot so za konec še dodali, Verbič o situaciji, v kateri sta se znašla z nekdanjo partnerico, trenutno molči.

Primož Peterka še vedno samski

Zato pa je v zvezi s svojim zakonom bolj zgovoren Peter Vilfan, eden največjih košarkarskih herojev, kar jih je dala mati Slovenija. Te dni sta z ženo Valerijo praznovala 45. obletnico poroke. Kot so priobčili v reviji Lady, je šlo za ljubezen na prvi pogled. Takrat mlad Mariborčan in postavna mladenka s Ptuja sta se spoznala tik pred tem, ko je Vilfan zaslovel na mednarodnem košarkarskem parketu. Takrat še ni slutil, da bo Valerija ženska njegovega življenja. Kako so potekale osvajalske vaje, so bralnemu krožku, kot so se pohvalili, zaupali njuni družinski prijatelji. »Valerija je bila v sedemdesetih letih najlepše bitje Trubarjeve ulice. Vsi fantje smo se grebli za njeno pozornost, a je potem prišel neki dolgin Peter in jo uplenil,« gre pripoved o uplenjeni Vilfanovi Valeriji.

Še o enem, danes že povsem pozabljenem športnem šampionu so se minuli teden razpisali v medijih, ki se načrtno ukvarjajo z beleženjem uspešnih poti in stranpoti naših slavnih osebnosti. Na portalu žurnal24.si so se lotili raziskovalne naloge, kaj danes počne Primož Peterka, ki je nekdaj navduševal s svojimi dosežki, in naznanili, da se trenutno preživlja s servisiranjem smuči, snežnih desk in preostale smučarske opreme. »Pozimi delam v servisu, poleti pa v domačem kovinostrugarstvu,« jim je zaupal nekdanji kralj neba nad skakalnicami in letalnicami širom sveta. Kot so še zapisali v kratkem in izčrpnem poročilu, je Primož trenutno še vedno samski, športnih prireditev pa ne spremlja, čeprav priznava, da si občasno v nočnem času vendarle ogleda kakšno prireditev. »Čez dan nimam časa, ponoči pa si kdaj pa kdaj kaj pogledam na televiziji, kakšno nočno tekmo,« je o trenutnem odnosu do skakalnega športa razglabljal Peterka.