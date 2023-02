Vračanje v Gotenico

Policija s stabilnostjo res nima sreče. V celotni zgodovini samostojne Slovenije ni niti en generalni direktor policije odslužil svojega mandata v celoti, zadnja tri leta pa so bila v policiji še posebej turbulentna. V času notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je zamenjal kar tri policijske šefe, ki so bili bolj kot ne podaljšana roka tedanje vladajoče politike, se je stabilnost v policiji praktično sesula. Prihod Tatjane Bobnar na čelo notranjega ministrstva in Boštjana Lindava na vrh policije se je zato zdel kot dobrodošel premik nazaj k normalnosti, a je trajal zgolj kratek čas. Že pozno jeseni so se pojavila resna trenja med ožjim krogom predsednika vlade Roberta Goloba in vodstvom notranjega ministrstva in policije. K trenjem naj bi izdatno pripomogel Golobov neformalni svetovalec za varnost Miloš Njegoslav Milović, Bobnarjevi pa že od vsega začetka ni bil naklonjen del ekipe, ki se je stranki Gibanje Svoboda priključila iz LMŠ.