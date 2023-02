Kako se lahko konča vojna, če bosta obe strani vztrajali pri uporabi vsega orožja, »sile«, ki je danes na razpolago? Kdo lahko da zagotovilo, da do atomske vojne ne bo prišlo – in kdo bo zmagovalec v tem primeru? O tem govori javno pismo.

Zgodovina nam kaže, da zmaga ni zagotovljena tudi, ko se boriš junaško, za pravo stvar, za svobodo itd. Leonidas in njegovi junaki, so se borili kljub temu, da so vedeli, da ne bodo zmagali – in tudi ne preživeli. Dokler še vsi nismo v Termopilah, lahko namesto ljudskih življenj damo kaj drugega. Ker orožje je namenjeno izključno ubijanju. Med odporom z izgubljanjem življenj in Gandhijevim bojem je nešteto variant. V naravi, in kot kaže zgodovina, je tisti, ki vidi samo eno pot, redko uspešen.

Majda Koren, Ljubljana