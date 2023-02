Našice . Maja lani je v majhnem parku nedaleč od pokopališča v Našicah 24-letni Luka Dundović iz zasede z nožem napadel nekdanje dekle Jeleno, njeno truplo pa pustil ležati v travi ob kapelici. Po brutalnem napadu je odkorakal do bližnjega mosta, s katerega je skočil na železniške tire. Preživel je. Prejšnji teden so ga na sodišču v Osijeku spoznali za krivega umora iz nizkotnih nagibov in ga obsodili na 27 let zapora, obenem pa mu do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor. Luka je krvavi napad priznal, ga obžaloval in se njeni (pa tudi svoji) družini opravičil za povzročeno bolečino. »Bila je edina, ki sem jo ljubil in še vedno jo. Molim zanjo. Moja največja želja je, da pred začetkom prestajanja kazni obiščem njen grob,« je nagovoril sodišče. Pojasnil je, da se je njuna triletna zveza končala nekaj mesecev pred umorom, pa še, kako ni bil zadovoljen s spoznanjem, da ima 20-letnica drugega fanta. To kritično informacijo naj bi prejel tistega usodnega večera.

Napad iz zasede

Sodeč po obtožnici to ni res. Da jo bo ubil in se ji tako maščeval, ker mu ni več vračala ljubezni, naj bi se odločil že nekaj dni prej. Več ur jo je skrit čakal med drevesi v bližini njenega doma. Okoli polnoči jo je končno dočakal, ko jo je na začetku domače ulice iz avta spustil nov fant. Tam jo je odložil, ker ni želela staršem razlagati, zakaj se okoli vozi z »neznancem«. Zmenila sta se, da mu sporoči, ko varno prispe domov, saj ji je Luka le nekaj ur prej po telefonu zagrozil, da jo bo ubil, če jo vidi s kakšnim drugim fantom. Čeprav jo je to prestrašilo, je mislila, da je tik pred domačim pragom varna. Ko novi fant deset minut zatem še ni dobil njenega sporočila, jo je začel klicati. Odpravil se je nazaj, na mostu pa srečal Luko, vsega krvavega. »Mrtva je,« mu je odgovoril na vprašanje, kje je Jelena. Novi fant je oddirjal do dekletove hiše, zbudil njeno mamo in očeta ter mlajšega brata. Ko so prišli nazaj do mosta, Luke ni bilo več tam. Niso vedeli, da je z mosta skočil na železniške tire pod njim. Policija je kasneje tam našla morilsko orožje, okrvavljen nož, hudo poškodovanega mladeniča pa odpeljala v bolnišnico.

Četverica je medtem mrzlično iskala Jeleno, njeno truplo sta kakih 300 metrov od doma odkrila oče in njen brat. Družina in prijatelji so v dnevih po tragediji za medije opisovali, kako jo je bivši fant maltretiral in ji grozil, vse odkar ga je okoli božiča zapustila. Pošiljal ji je sporočila in jo skušal prepričati, da bi bila spet skupaj, a so njegove prošnje ostale neuslišane. Z njim ni želela imeti več nič opraviti. »Mislila je, da se bo na neki točki umiril. Zato ga tudi ni prijavila policiji. Na žalost se je zgodba končala na najhujši možni način,« je za Jutarnji list takrat povedal sorodnik umorjene.