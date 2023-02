Dokumentarni film je po scenariju Monike Rijavec režiral Dušan Moravec, producent je bil Jani Kovačič. Kot je po predpremieri v Kinodvoru povedala scenaristka, je bil to eden najlepših, a hkrati njenih najtežjih projektov doslej, zlasti zaradi zavedanja, kako hitro se stvari lahko spremenijo. Obenem je izrazila zadovoljstvo, da je lahko dokumentirala akcijo, s katero sta njena protagonista Živa Ploj Peršuh in Tomo Peršuh, sicer gonilni sili projekta Glasba za prihodnost, mladim glasbenikom ponudila upanje in jim zaradi vojnih razmer v domači državi omogočila kar se da običajno življenje v Sloveniji. Kot je dodal Moravec, je bila že na začetku ideja, da bi film spremljalo čim več glasbe. Film tako ob glasbeni podlagi prikaže, kako so mladi ukrajinski glasbeniki v svoji državi delovali še jeseni 2021, s februarjem naslednje leto pa so bili soočeni z drugačno realnostjo.

Marca 2022 so v Slovenijo tudi s pomočjo diplomacije pripeljali 95 mladih, ob pozivu na pomoč, na katerega so se odzvali slovenski glasbeniki, so jim omogočili nadaljnje šolanje in tudi učenje slovenskega jezika. Mladi v filmu delijo svoje vtise o dogajanju pa tudi o tem, kaj jim pomeni glasba. Kot še prikaže film, je nazadnje v Sloveniji skupaj z ožjimi sorodniki ostalo 97 mladostnikov, ki se tukaj izobražujejo.

Živa Ploj Peršuh je film označila za objem tega, kar se je ob akciji dogajalo, obenem pa je izpostavila, da je poslanstvo nacionalne televizije v tem, da širi tovrstne zgodbe ljudi. Film bo na ogled v torek, 28. februarja, zvečer na 1. programu TV Slovenija.