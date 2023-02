Vlaganje v posodobitev smučišča je največji izziv

Na Soriški planini, kjer je v teh dneh še vedno prava zimska idila in na svoj račun poleg alpskih smučarjev pridejo tudi sankači, turni smučarji in tekači na smučeh, se kljub pomanjkanju gostinskega kadra in posluha države spogledujejo z možnostmi za posodobitev smučišča.