Zasebniki v javnem sistemu: Kako so koncesije postale odveč

V Ljubljani se je kriza osnovnega zdravstva zaostrila z množičnimi odhodi zdravnikov, ki so se »selili« v druge zavode in k bližnjim koncesionarjem. Na ravni celotne države so trendi obratni. Delež koncesionarjev v družinski medicini že več let upada.