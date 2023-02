Na delovnem sestanku v Sežani sta državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved in v. d. direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Bohin predstavila načrte sežanskemu županu Andreju Sili, njegovim sodelavcem, občinskim svetnikom, poveljniku sežanskih poklicnih gasilcev Blažu Turku in predstavnikom drugih kraških občin.

Po njunih pojasnilih bodo v sežanskem centru za požare uredili sodobno infrastrukturo in vadbene pogoje za gasilce iz celotne Slovenije, ki bodo sodelovali v specializiranih programih usposabljanja in pri vzdrževanju usposobljenosti. Cilj je hitro in učinkovito ukrepanje ob velikih požarih v naravnem okolju.

Projekt vključuje izgradnjo poslovnega objekta oziroma prostorov za pripadnike odzivnih enot in udeležence usposabljanj, situacijskega centra, garaž, zagotovitev sodobnih učnih pripomočkov, simulatorjev in drugega, so sporočili z ministrstva.

Medved je dejal, da »bomo v relativno zelo kratkem času v sistem zaščite in reševanja investirali več kot sto milijonov evrov, kar je daleč največ doslej«. Pojasnil je, pospešeno pripravljajo tudi izgradnjo nacionalnega centra civilne zaščite, ki naj bi na Igu zaživel do konca leta 2025, in specializiranega centra za ukrepanje ob poplavah v severovzhodni Sloveniji, ki bosta dograjena do konca naslednjega leta.

Župan Sila je ocenil, da bosta občina in ministrstvo skupaj ob ureditvi komunalne strukture začela uresničevati dva strateška cilja, in sicer državnega s protipožarnim centrom ter občinskega z izgradnjo gasilskega doma za sežanske prostovoljne gasilce, v katerem bodo imele prostore tudi druge lokalne reševalne službe.

Izgradnjo vseslovenskega centra za požare v naravnem okolju je sicer vlada vključila v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, potrdil pa ga je tudi svet Evropske unije.