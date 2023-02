Nova24TV končno na pravem mestu

Do vrnitve k normalni RTV bo očitno treba preskočiti še kakšno Areno, stanje razporeda televizijskih postaj na Telekomu Slovenije pa se je končno vrnilo v normalnost. Saj se spomnite: v času vladanja Janeza Janše so leta 2021 Pop TV in Kanal A premaknili s pozicij 3 in 4, kamor so plasirali svoj Planet, višje pa so pomaknili tudi programe Nova24TV in TV3, češ da bodo gledalci hitreje našli kvalitetne televizijske vsebine.