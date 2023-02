Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici je končana prva skakalna tekme. Za naziv najboljše na svetu so se merile skakalke na srednji napravi. Visoka pričakovanja so imele tudi Slovenke, ki pa so močno zaostale za pričakovanji.

Ker je Ema Klinec branila naslov svetovne prvakinje, je bilo na startu kar pet vročih želez trenerja Zorana Zupančiča. Na koncu pa je bila najvišje uvrščena obolela Nika Križnar, ki jo najdemo na »šele« enajstem mestu. Nika Prevc je bila 17., branilka naslova pa 19. mestu. Med trideseterico sta bili še Katra Komar in Maja Vtič.

Althausovi dramatičen naslov

Kolajne so si razdelile tri najboljše skakalke v teh dneh v Planici. Daleč največ so v vseh skokih za trening in na tekmi pokazale Anna Odine Stroem, Katharina Althaus in Eva Pinkelnig. Po prvi seriji si je zlato obetala Norvežanka, ki je vodila pred Nemko in Avstrijko.

V izjemno izenačenem finalu na odlično pripravljeni skakalnici so tekmovalke na vrhu zamenjale svoja mesta. Najbolj nasmejana pa je iztek zapustila Nemka Katharina Althaus, ki je v finalu doskočila pri 97 metrih in si priborila laskavi naslov. Druga je bila z najdaljšim skokom finala Eva Pinkelnig, na tretje mesto pa je padla vodilna po polovici tekme Anna Odine Stroem.

»Tudi z drugim mestom bi bila zelo, zelo zadovoljna. Na mali skakalnici moraš vse narediti pravilno, da se sploh lahko poteguješ za medalje. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Enostavno sem zelo vesela. Nisem še dojela tega uspeha,« je dejala Althaus pred presenetljivo skromno množico okoli 1000 gledalcev, ki so bodrili skakalke. Organizatorji so sicer uradno sporočili, da si je danes pod Poncami tekme v živo ogledalo 5500 gledalcev.