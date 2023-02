SDS sklic seje zahteva po torkovem sestanku ministrice za infrastrukturo Alenka Bratušek s predstavniki Darsa in župani nekaterih občin, prek katerih teče projekt, po katerem je ministrica sporočila, da se gradnja severnega dela tretje razvojne osi zamika in da bo natančna časovnica predvidoma znana aprila.

Ministrica Bratušek je na srečanju, kot so navedli v SDS, namesto konkretnih predlogov in ukrepov predlagala vzpostavitev stalne koordinacije treh ministrstev, ki so pristojni za izvedbo projekta tretje razvojne osi. Spomnili so, da je prejšnji minister za infrastrukturo Bojan Kumer septembra lani v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da projekt teče skladno s terminskim planom.

Poslanci SDS so tudi navedli, da zapletom pri gradnji tretje razvojne osi ni videti konca tudi na južnem delu, od Novega mesta do Bele krajine, saj se začetek gradnje hitre cestne povezave odmika.

Za državno cesto od avtoceste A2 pri Novem mestu do priključka Maline je bilo oktobra 2021, v času prejšnje vlade, pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo prve in druge etape, vendar to ni postalo pravnomočno, saj ga je sodišče julija lani odpravilo. Vloga se je vrnila na takratno ministrstvo za okolje in prostor v ponovni postopek, Dars pa je dopolnjeno vlogo za gradbeno dovoljenje nato oddal septembra lani.

»Pristojno ministrstvo še vedno ni izdalo novega gradbenega dovoljenja za gradnjo prve in druge etape tretje razvojne osi. Torej trditev ministrice za infrastrukturo 12. januarja 2023 na zaslišanju pred odborom za infrastrukturo, okolje in prostor, da je bilo omenjeno gradbeno dovoljenje že izdano, ki pa še ni pravnomočno, ne drži,« so zapisali.

Predlagajo, da odbor ministrstvo za infrastrukturo pozove, da mu v roku enega tedna posreduje časovnico izgradnje tretje razvojne osi in odboru o uresničevanju projekta poroča vsake tri mesece.