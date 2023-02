»Gre za nadaljevanje neomajne podpore EU ukrajinskemu gospodarstvu in pomoč za ublažitev težkih razmer, v katerih so se znašli ukrajinski proizvajalci in izvozniki zaradi neizzvane in neupravičene ruske vojaške agresije,« so zapisali.

Kot so še navedli, je glavni cilj avtonomnih trgovinskih ukrepov podpreti Ukrajino, vendar pa se pri ukrepih upoštevajo tudi pomisleki industrije EU. V ta namen in ob upoštevanju znatnega povečanja uvoza nekaterih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine v EU v letu 2022 podaljšani avtonomni trgovinski ukrepi vsebujejo zaščitni mehanizem za zaščito trga Unije, ki se lahko, če bi to bilo treba, sproži po hitrem postopku.

Predlog bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet EU, želja pa je, da se zagotovi nemoten prehod s sedanje ureditve avtonomnih trgovinskih ukrepov na novo.