»Jutri je nov dan,« je novi notranji minister Boštjan Poklukar že v torek z odgovorom na vprašanje o usodi šefa policije Boštjana Lindava namignil, da bo na kadrovskem področju deloval hitro. Danes je vlada na redni seji razrešila Lindava in na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije za šest mesecev imenovala Senada Jušića. Gre za širši javnosti dokaj anonimnega višjega policijskega svetnika, ki je pred imenovanjem služboval na generalni policijski upravi, in sicer v sektorju za razvoj in sistemske naloge, ki deluje v sklopu službe generalnega direktorja policije. Pred tem je bil zaposlen na koprski policijski upravi, kjer je bil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije. Še iz koprskega obdobja je v dobrih odnosih z direktorjem NPU Darkom Muženičem, ki je v preteklosti prav tako služboval kot koprski kriminalist, danes pa velja za tistega vodilnega policista, ki je najbližje predsedniku vlade Robertu Golobu in njegovemu ožjemu krogu. Prav Muženič se je zato nekaj časa omenjal kot glavni favorit za prevzem vodenja policije, nazadnje pa je Poklukar presenetil z Muženičevim prijateljem Jušićem.

Med policisti, ki so prejeli preveč radodarne dodatke

Jušić velja za »trdega« policista, ki mu ni težko izvesti naročenih nalog. Zato tudi pod generalnim direktorjem policije Antonom Olajem ni bil v nemilosti, se je pa znašel v izrednem nadzoru direktorata za policijo na notranjem ministrstvu zaradi prevelike radodarnosti vodstva policije z nadurami in odrejanjem pripravljenosti. Kot smo poročali v začetku lanskega leta, je vodstvo policije trem policistom iz službe generalnega direktorja policije in policistu iz sektorja za splošno kriminaliteto nepravilno dodeljevalo nadure in pripravljenost; slednjo denimo tudi za čas, ko so bili na svojem rednem delovnem mestu. Med trojico je bil po naših neuradnih informacijah tudi Jušić.

Ob imenovanju Senada Jušića, ki do zdaj pomembnejših vodstvenih položajev ni zasedal, je zanimivo tudi dejstvo, da je njegov brat dvojček Sejad Jušić načelnik policijske postaje v Novi Gorici, ki po naših informacijah ni v najboljših odnosih z direktorjem novogoriške policijske uprave Evgenom Govekarjem, ki ga je Golobov ožji krog še v času notranje ministrice Tatjane Bobnar želel razrešiti. Brat novega policijskega šefa se je pri nadrejenih znašel v težavah, ker se je izkazalo, da je šel na kosilo z enim izmed osumljencev zaradi zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Ajševici.

Presenetil tudi s šefico direktorata za upravne notranje zadeve

Razrešeni v. d. generalnega direktorja policije Lindav je danes dejal, da ga razrešitev, glede na dogajanje v zadnjih mesecih, ni preveč presenetila. Kljub temu pa je iz njegove izjave bilo mogoče razbrati razočaranje: »Ko sem prevzel vodenje policije, sem trdno verjel, da je naša družba, po preizkušnjah zadnjih let, dosegla stopnjo zrelosti in razumevanja, da je potrebno policiji zagotoviti samostojnost in neodvisnost dela. Ugotavljam, da sem v tem pogledu očitno pričakoval preveč.«

Notranji minister Boštjan Poklukar je danes napovedal, da bodo na ministrstvu pripravili zakonsko novelo, s katero bodo razširili nabor potencialnih kandidatov za generalnega direktorja policije s polnim mandatom, tako da se bodo na razpis lahko prijavili tudi strokovnjaki s področja pravosodja in obveščevalnih in varnostnih struktur.

Poklukar je danes predstavil svojo ožjo ekipo, ki jo je vlada soglasno potrdila na redni seji. Za drugo državno sekretarko je Poklukar pripeljal namestnico vodje kranjskega tožilstva Helgo Dobrin, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja pa je postal Erik Pagon, ki se v vodstvo notranjega ministrstva seli z uprave za zaščito in reševanje. Poklukar je imenoval tudi tri nove vršilce dolžnosti generalnih direktorjev posameznih direktoratov na notranjem ministrstvu. Direktorat za migracije je prevzel Matej Torkar, vodenje direktorata za policijo in druge varnostne naloge pa Gregor Hudrič. Na čelo direktorata za upravne notranje zadeve je vlada imenovala Uršo Židan, kar je nekoliko presenetljivo, saj je bila prav Židanova v času ministrovanja Aleša Hojsa po naših informacijah avtorica dopisa policiji, kdo vse se lahko šteje za organizatorja protesta, na podlagi katerega je policija nato preganjala Jašo Jenulla kot organizatorja protestov. Vodstvo policije je kasneje pridobilo mnenje vrhovnega državnega tožilstva, ki je povozilo stališča Židanove. x