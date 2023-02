Predsednik OZS Blaž Cvar je uvodoma opozoril, da vlada še vedno ni zagotovila odgovorov glede nadaljnjih ukrepov pri reševanju posledic energetske krize. »Ni še jasno, kakšnih ukrepov bomo deležni v drugi polovici leta, ko se izteče veljavna uredba. Podjetja morajo vedeti, kaj jih čaka v prihodnje, da bodo znala planirati poslovanje v drugi polovici leta,« so njegove besede v sporočilu za javnost povzeli v OZS.

Podpredsednik OZS in predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je medtem izpostavil nezadovoljstvo z dejstvom, da v treh mesecih niso prišli do sestanka z ministrom Mescem. »Soočamo se z nelojalno konkurenco iz balkanskih držav. Slovenski prevozniki so nekonkurenčni, saj dobijo posle cenejši prevozniki iz teh držav. Gospodarstvo se ohlaja, velik problem je pridobivanje kadra,« je opisal razmere. Kot je še navedel, razume delavce, ki ob visoki inflaciji želijo višje plače, a naj bi bilo to povišanje težko implementirati.

Že štiri mesece na sestanek z Mesecem čakajo tudi gradbinci, je povedal podpredsednik OZS in predsednik sekcije gradbincev pri OZS Zoran Simčič.

Direktor OZS Danijel Lamperger je glede pridobivanja delovne sile izrazil pričakovanje, da bo ministrstvo za delo podpisalo poseben sporazum z Gruzijo, Filipini, Azerbajdžanom in Ukrajino.

Z iskanjem delovne sile v teh državah pa se ni strinjal predsednik območne zbornice Maribor Marko Gorjak. »Če bomo iskali neke druge države, se bodo postopki na upravnih enotah še bolj zavlekli. Nujno je treba najti rešitev na področju pridobivanja delovnih dovoljenj. Sam čakam na dovoljenje za bivanje delavca že sedem mesecev,« je ponazoril.

Beseda je tekla tudi o potrebi po davčni razbremenitvi plač. Slišati je bilo, da je Slovenija po tem primežu na drugem mestu med državami EU, kar da je zaskrbljujoče.