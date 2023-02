Ustavno sodišče se je sicer v ponedeljek odločilo zadržati izvrševanje prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 23. člena novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki med drugim določajo postopek sklica prve seje novega sveta RTVS. V celoti pa je zadržalo 24. in 25. člen novele, ki med drugim določata, da svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut, da v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane uprave ter način glasovanja predsednika in vsakega člana uprave.

Ustavno sodišče je s tem, ko je zadržalo del novele zakona o RTVS, a obenem dovolilo konstituiranje novega sveta zavoda, ustvarilo pravno negotovost, je pojasnil nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič.

Spomnil je, da so na takšen izid opozorile tri ustavne sodnice v odklonilnih ločenih mnenjih. Izpostavile so, da bo prišlo do negativnih posledic, saj da z zadržanjem dela novele imenovanj v novi svet zavoda niso ustavili.

Zadržan namreč ni bil tisti člen v noveli, po katerem je novi svet zavoda konstituiran, ko je vanj imenovanih devet svetnikov, kar se je zgodilo v sredo. Prav tako ni bil zadržan člen v noveli, ki pravi, da po konstituiranju novega sveta prenehajo opravljati delo programski in nadzorni svet ter nanju vezani odbori.

Tako ima ta trenutek pravno podlago za obstoj samo novi svet zavoda, ki pa nima pravne podlage za dejansko delovanje. Stari programski in nadzorni svet sta s tem ostala brez pravne podlage za svoje delovanje in obstoj.

Sodišče pa je odločilo, da končno konstituiranje sveta zavoda ni mogoče, kar pa Ribičič ocenjuje za negotovost, saj se ne ve, kaj končno konstituiranje sploh označuje.

Podobno je po današnji seji vlade ugotavljala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki upa, da bo ustavno sodišče čim prej vsebinsko odločilo o ustavnosti zakona.

Obenem je zagotovila, da se na ministrstvu »vsak dan intenzivno ukvarjajo s tem«, kako največji medijski servis v državi urediti in ga spraviti na raven, da bo lahko ustrezno deloval. Kot je namreč izpostavila, razmere na RTVS vsekakor niso dobre, stavka traja, zaposleni nimajo primernih pogojev za delo, na to opozarjajo zaposleni in civilna družba.

Vztrajajo pri stališču, da so nujne spremembe, da začne servis opravljati svojo nalogo objektivnega obveščanja javnosti. Ravno slabe razmere so bile eden ključnih razlogov, zakaj se je v civilni družbi oblikoval predlog omenjene novele zakona, ki ga je vlada nato še dopolnila in dala v proceduro, je spomnila Vrečko, ob tem pa ponovila, da je v pripravi tudi še en zakonski predlog.

Ob tem je zaposlenim na RTVS izrazila podporo vlade.

Na RTVS so sicer v teh dneh potekale nekatere kadrovske menjave, saj je po navedbah medijev uredništvo notranje politike kot vršilec dolžnosti prevzel Martin Nahtigal, nekdanji novinar tednika Domovina. Uredništvo zunanje politike pa je kot vršilka dolžnosti prevzela Ksenija Koren, nekdanja predstavnica za odnose z javnostjo v kabinetu predsednika vlade v času druge vlade Janeza Janše. Ob tem na RTVS še vedno dela kot urednica dnevno informativnih oddaj in dnevna urednica oddaje Odmevi.