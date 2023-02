Izraelska vojska je sporočila, da je bilo davi z območja Gaze proti Izraelu izstreljenih šest raket. Kot je zapisala v izjavi za javnost, je pet raket prestregel njen sistem zračne obrambe, ena pa je padla na nenaseljeno območje. Očividci na palestinski strani so povedali, da so videli najmanj osem izstreljenih raket.

Odgovornost za izstrelitev raket je prevzela palestinska skrajna skupina Islamski džihad, potem ko je pozvala k odgovoru na »velik zločin« v Nablusu, v katerem je bil ubit tudi eden od njihovih poveljnikov.

Za zdaj ne poročajo o nobeni žrtvi teh napadov. So pa rakete okoli 4. ure po lokalnem času (3. ure po srednjeevropskem) sprožile opozorilne sirene v mestih Sderot in Aškelon nedaleč od Gaze, je sporočila izraelska vojska.

Izraelska vojska se je na raketno obstreljevanje z območja Gaze odzvala z letalskimi napadi na objekte, ki naj bi jih uporabljal Hamas. Kot je danes tvitnila izraelska vojska, gre za obrat za proizvodnjo orožja in vojaški kompleks Hamasa v osrednji in severni Gazi.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po napadu v Nablusu poudaril, da je treba nujno preprečiti, da bi se nasilje stopnjevalo, in ocenil, da so razmere na zasedenih palestinskih območjih najbolj vnetljive v zadnjih letih.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je v sredo izrazil zaskrbljenost EU zaradi naraščanja nasilja na Zahodnem bregu. »Izjemno pomembno je, da si vse strani prizadevajo za ponovno vzpostavitev miru in zmanjšanje napetosti, da bi se izognili nadaljnjim smrtnim žrtvam,« je sporočil. Izrazil je obžalovanje zaradi smrti civilistov in znova poudaril stališče EU, da mora biti uporaba sile sorazmerna, ob popolnem spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava.

Rakete so bile z območja Gaze izstreljene po sredinem napadu izraelske vojske v Nablusu, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih 11 Palestincev, več kot 100 ljudi pa je bilo ranjenih.

Izraelske sile naj bi med racijo v Nablusu obkolile eno od hiš, zaradi česar je prišlo do spopadov s palestinskimi borci. Slišati naj bi bilo tudi več eksplozij. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Ramali so bili ubiti stari od 16 do 72 let, med njimi so bili štirje civilisti. Enajsta žrtev je po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje, umrla v sredo zvečer zaradi vdihavanja solzivca. Ranjenih je bilo več kot 80 Palestincev.

Zaradi tega najbolj smrtonosnega napada od konca druge palestinske intifade leta 2005 so danes razglasili splošno stavko v priključnem vzhodnem Jeruzalemu in drugod na zasedenem Zahodnem bregu, tudi v Nablusu. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa so zaprte palestinske trgovine, banke, univerze, tovarne in šole. Lokalni viri poročajo tudi o splošni stavki na območju Gaze, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.