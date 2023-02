65. Pohod 2023 s Tekom trojk

Brez tega dogodka si športne rekreacije ne moremo predstavljati, saj gre za najbolj množično obiskano prireditev pri nas in še daleč naokoli. Letos na prireditvi, med 4. in 6. majem, pričakujemo kar 35.000 pohodnikov in tekačev vseh starosti in sposobnosti.