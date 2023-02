»Kljub negotovim razmeram, senci vojne v Evropi ter posledični energetski krizi in upočasnjeni gospodarski rasti je bilo leto 2022 najboljše leto v zgodovini NLB Skupine,« so v največji banki v državi zapisali ob današnji objavi nerevidiranih poslovnih izidov za lani.

Skupni čisti prihodki skupine, ki deluje v vseh državah nekdanje Jugoslavije razen na Hrvaškem, so se ustavili pri 798,5 milijona evrov, kar je 20 odstotkov več kot leto prej. Brez 35,6 milijona evrov vrednega prispevka N Banke so se povečali za 14 odstotkov.

Čisti obrestni prihodki so se v okolju naraščajočih obrestnih mer na posojila in še vedno skoraj ničelnih obrestnih mer na denarne vloge povečali za 23 odstotkov na 504,9 milijona evrov. Brez prispevka N Banke je bila rast 17-odstotna, v banki pa so jo pripisali večjemu obsegu poslovanja, višjim osrednjim obrestnim meram v evrskem območju ter zelo velikemu obsegu novih posojil. Čisti neobrestni prihodki so narasli za 14 odstotkov na 293,6 milijona evrov, od česar je N Banka prispevala 9,9 milijona evrov. Brez tega bi bila rast 10-odstotna.

Neto oslabitve in rezervacije, oblikovane za kreditno tveganje, so za lani znašale 17,5 milijona evrov, od česar je bilo 8,9 milijona evrov oblikovanj rezervacij za pričakovane kreditne izgube za portfelj posojil N Banke na dan prevzema. Predlani je skupina medtem stroške rezervacij sproščala v višini 35,8 milijona evrov. Bilančna vsota skupine se je ob prevzemu Sberbank oz. zdaj N Banke, ki je sledil ruskemu napadu na Ukrajino, povečala za 12 odstotkov na 24,16 milijarde evrov.

Banka je ob objavi rezultatov za lani izboljšala tudi obete za letos in okvirna pričakovanja za leto 2025.