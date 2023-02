Na letošnjih BRIT Awards je bil Central Cee nominiran za dve nagradi, za najbolj prestižno – za izvajalca leta in za najboljšega reperja leta in se hkrati ponaša s kar dvema milijardama prenosov svojih pesmi. Reper podira rekorde na Youtube ter Spotify platformah. Njegov videospot »Let Go« je v manj kot enem mesecu zbral že več kot 37 milijonov ogledov ter 150 milijonov streamov, hit »Doja« pa bo kmalu podrl 100 milijonov ogledov ter 350 milijonov streamov.Central Cee je najbolj priljubljen raper v Združenem kraljestvu, ki uživa mednarodno slavo in se ponaša z navdušujočima dvema milijardama globalnih prenosov.

Kar 65 odstotkov oboževalcev Central Ceeja se nahaja zunaj Združenega kraljestva, le ta pa se redno uvršča na lestvice po vsem svetu.

V začetku leta 2021 je Central Cee izdal svoj debitantski mikstejp Wild West, ki je požel navdušenje kritikov in komercialni uspeh. Wild West je postal najbolje prodajani britanski debitantski album leta 2021 z dvema singloma na vrhu lestvice Top Ten in tremi singli na vrhu lestvice Top 20 v Združenem kraljestvu. Prinesel mu je dve nagradi GRM Daily Awards za najboljšega moškega izvajalca in novega izvajalca leta.

Do danes je skladba »Doja« dosegla skoraj 100 milijonov ogledov. Pesem je postala svetovna uspešnica, ki je dosegla najvišja mesta na lestvicah v Združenem kraljestvu, Avstraliji, Nemčiji, Beneluksu in drugih državah ter dosegla 10 najboljših dnevnih predvajanj na platformi Spotify na kar 21 trgih. Pesem se je uvrstila na lestvico Global Top 100 Shazama, dosegla 19. mesto na Billboardovi lestvici Global 200 songs in dosegla TikTok z več kot 1,5 milijona ustvarjenih videoposnetkov.

24-letni umetnik se je s tem zagonom odpravil na turnejo »Still Loading World Tour« v Ameriki in Evropi.