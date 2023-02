Celjani so že krog pred koncem skupinskega dela izgubili vse možnosti za osvojitev vsaj šestega mesta v skupini, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala. A tudi morebitna zmaga v Kielu ne bi spremenila tega dejstva, kajti sočasno s tekmo v Nemčiji je danski Aalborg gostil zadnjeuvrščeni norveški Elverum in ga premagal z 31:24 (17:12). To je pomenilo, da je skočil na enajst točk, pivovarji pa so ostali na šestih, zato bo njihov medsebojni dvoboj v Zlatorogu v sredo, 1. marca, vsaj za gostitelje le prestižnega pomena.

Na 14. medsebojnem dvoboju v Evropi (do danes osem zmag Kiela, štirje porazi, en remi) je bilo vodstvo Celjanov z 1:0 njihovo prvo in sočasno tudi zadnje. V prvem polčasu si je štirikratni evropski prvak Kiel najvišjo prednost priigral pri 14:10 v 23. minuti, v nadaljevanju pa so se gostje upirali le do zaostanka z 19:21 v 35. Nato je njihova igra razpadla, rekordni zaostanek pa je manj kot tri minute pred koncem znašal neverjetnih 14 golov – v dvorani Sparkassen Arena pred 7803 gledalci je bilo kar 24:38.

Slovenski prvaki so na trinajsti evropski tekmi v letošnji sezoni doživeli že deseti poraz, ki je sočasno tudi najvišji. Doslej je bil to neuspeh z 11 goli razlike doma proti francoskemu Nantesu, za gol več pa so pivovarji klonili danes na severu Nemčije, kjer se jim je Kiel oddolžil za poraz v Zlatorogu s 36:38. V domačih vratih je tokrat blestel Danec Niklas Landin s kar 18 obrambami, najučinkovitejši so bili Magnus Landin (9 golov), Miha Zarabec in Domagoj Duvnjak (po 5), pri poražencih pa so ob desetih obrambah Gala Gaberška strelsko izstopali Ante Ivanković, Mitja Janc in Matic Suholežnik (po 5).