Proti Bravu so Celjani dosegli enajsto zmago v letošnji ligi in z drugega mesta vsaj začasno izrinili Maribor, ki bo danes ob 17.30 na zadnji tekmi 23. kroga gostoval v Domžalah. V Celju so že v enajsti minuti povedli Ljubljančani, potem ko je Nemanja Jakšić zadel po strelu z glavo. A gostitelji brez kaznovanega trenerja Romana Pilipčuka so izenačili že pet minut kasneje z golom Aljoša Matka, ki je v sezoni 2019/20 nosil dres Brava in na 34 tekmah dosegel kar 15 golov.

Celjani so obilno terensko premoč – 68:32 v odstotkih – kronali v 82. minuti. Zmagoviti gol in svojega premiernega v članski ekipi je po podaji Tina Matića z desne strani dosegel komaj 18-letni Lucas Mačak, ki je v igro vstopil manj kot minuto pred tem. Zmagovalci bodo v nedeljo gostovali v Mariboru, Bravo, ki na zmago čaka že od 16. kroga, pa bo dan prej gostil Muro.

Tudi na tekmi med vodilno Olimpijo in zadnjeuvrščeno Gorico so prvi povedli gostje, ko je že v četrti minuti za vodstvo z 1:0 poskrbel Dario Kolobarić. A ekipa domačega trenerja Alberta Riere, ki je v primerjavi z nedeljskim derbijem z Mariborom zamenjal kar šest igralcev iz prve postave, si je po začetnem šoku hitro opomogla. Oba gola v prvem polčasu je dosegla z evrogolom z več kot 20 metrov: najprej Aldair v 12. minuti, pet minut kasneje pa še Mario Kvesić, ki se je s svojim osmim golom v tej sezoni na lestvici Olimpijinih strelcev izenačil z doslej vodilnim Svitom Sešlarjem.

Ljubljančani so po zaslugi komaj 19-letnega novinca Admirja Bristrića iz Bosne in Hercegovine na začetku drugega polčasa po dveh golih v 50. in 58. minuti povedli s 4:1. Toda gostje iz Nove Gorice se niso vdali in v nadaljevanju so po zaslugi Italijana Alessandra Ahmetaja dosegli še dva zadetka: prvega v 67. minuti, drugega z enajstih metrov v prvi minuti sodnikovega podaljška. A za kaj več jim je zmanjkalo časa in priložnosti, tako da je Olimpija dosegla že 17. zmago v tej sezoni – ob treh remijih in porazih – ter deseto na dvanajstem dvoboju v Stožicah.

V Olimpijinem dresu je Admir Bristrić, ki je nedavno prišel iz hrvaškega prvoligaša Rijeke, dosegel svoja prva dva gola v sezoni, zato je imel veliko razlogov za zadovoljstvo. »Srečen sem zaradi zmage in mojih dveh golov. Na derbiju v Mariboru nismo bili pravi in tudi proti Gorici v prvem polčasu ni šlo tako, kot smo si zamislili. V drugem smo zaigrali precej bolje in visoko povedli, a gostje se niso predali do sodnikovega piska. Zdaj nas čakajo priprave na gostovanje v Kopru, kamor gremo po zmago,« je napovedal Admir Bristrić.

Olimpijin trener Albert Riera kljub zmagi ni bil najbolj zadovoljen z igro svojih varovancev. »Bilo je težje, kot smo pričakovali, a najpomembnejše so tri točke. Še posebno zaradi poraza v Mariboru, je pa res, da se v tej sezoni še ni zgodilo, da bi Olimpija izgubila dvakrat zapored. Vendar v Ljubljano nisem prišel zato, da bi premagoval Gorico, čeprav jo spoštujem, ampak zato, da bi Olimpijo spravil na višjo raven in da bi nekaj dosegla tudi v Evropi. Prepričan sem, da ima v igri še veliko rezerv,« meni Albert Riera. Vrstni red: Olimpija 54, Celje 41, Maribor (-1) 39, Koper 36, Domžale (-1) 34, Mura 33, Bravo 22, Radomlje 18, Tabor 17, Gorica 15.