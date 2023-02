Več kot petdesetletna prenova ljubljanskega gradu

V arhitekturnem biroju Ambient, nekdanjem Biroju za obnovo ljubljanskega gradu, Majda Kregar, Edo Ravnikar ml. in Miha Kerin že več kot 50 let vodijo prenovo ljubljanskega gradu, ki bo zaokrožena s pravkar potekajočo obnovo še zadnjega prostora, dvorane Kazemate, in predvideno idejo o grajski parkirni hiši.