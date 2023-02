Proračun brez visečega mostu

Celjski mestni svetniki so na drugi redni seji obravnavali in potrdili letošnji občinski proračun v prvem branju. Načrtovanih prihodkov je 77,4 milijona evrov, odhodkov 81,3 milijona. »Priprava letošnjega proračuna je bila v okoliščinah energetske in siceršnje draginje, naraščajočih stroškov izdelkov in storitev, zagotavljanja zakonskih obveznosti, v obdobju, ko še ni evropskih razpisov za novo finančno perspektivo ter ob željah ožjih delov lokalne skupnosti, precejšen izziv,« poudarjajo na celjski občini.