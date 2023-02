Uvod v svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je bil veličasten tudi z vidika mednarodno uveljavljene konference SPORTO. Na njej so bili prisotni številni ugledni gostje, med katerimi je osrednjo pozornost požel Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske organizacije (FIS). Vsaj toliko medijske pozornosti kot švedsko-britanski milijarder je požel tudi predsednik organizacijskega odbora Planica 2023 in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar. Njuna pogleda imata skupno točko, in sicer, da oba prihajata iz poslovnega sveta. Zato ne le mednarodno organizacijo s 142 članicami, temveč tudi šport kot celoto vidita precej širše.

Številni prisotni v nordijskem centru so bili pod vtisom torkove otvoritvene slovesnosti, ki je pustila širši pečat. Johan Eliasch slovi kot neposreden govorec, čigar stališča so kratka in jasna. V Planico je pripotoval naravnost s svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Meribelu in Courchevelu, v torek pa ga je z Enzom Smrekarjem sprejel tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob. »Resnično mislim, da je bila podoba nedavnega prvenstva najlepša v zgodovini največjih tekmovanj v alpskem smučanju. Kaj pričakujem od Planice? Da bo prvenstvo tako uspešno, kot je bilo tisto v Franciji,« je visoka pričakovanja v včeraj idilični Planici pojasnil Johan Eliasch.

Z delom do uspeha

»Zavedamo se svojega poslanstva, da moramo zimski šport ves čas nadgrajevati. To pomeni, da morajo biti vse discipline kar se da atraktivne, saj lahko samo tako ohranjamo konkurenčnost ter pridobivamo nove navdušence. Kar zadeva svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, se trenutno najbolj ukvarjamo z nordijsko kombinacijo. Nobena skrivnost ni, da si jo želimo narediti vsaj tako atraktivno kot kombinacijo v alpskem smučanju. To pomeni, da bi imeli tako smučarski skakalci kot tekači na smučeh čim enakovrednejše pogoje,« je v pogovoru z Mattom Roganom prizadevanja opisal Eliasch.

Predsednik FIS pravi, da je ponosen na to, kar je pod njegovim vodstvom v letu in pol naredila mednarodna zveza. »Moje načelo je, da moramo ves čas delati in si prizadevati za izboljšave. To svetujem vsakomur, četudi rezultati niso vidni takoj. Prepričan sem, da se dobro delo obrestuje. S tega vidika sem tudi prepričan, da je smiselno podpirati šport,« meni Eliasch ter na vprašanje, kam vlagati v Planici, odgovarja: »Vsaka lokacija ima svoje značilnosti. Vsak se vpraša, kaj želi za določena sredstva dobiti. Osebno bi v primeru Planice in okolice sredstva namenjal zdravemu življenjskemu slogu.«

Cilji morajo biti visoki

Enzo Smrekar je uvodoma goste športne konference seznanil s tem, da zimski športniki v Sloveniji osvojijo skoraj polovico olimpijskih kolajn. »Imamo lepo priložnost, da se kot organizatorji pokažemo svetu. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je veliko več kot šport. Ne bojimo se izziva, saj vsako leto šestkrat do osemkrat organiziramo tekme svetovnega pokala v različnih športnih panogah. Čakajo nas številni izzivi in verjamem, da jim bomo kos,« meni prvi mož slovenske smučarije, ki ima izjemno visoke organizacijske ambicije. »Cilji morajo biti visoki, zato menim, da je Slovenija skupaj z Italijo in Avstrijo sposobna organizirati tudi olimpijske igre. Šport je posel. Vsak evro, vložen v šport, se takoj povrne dvainpolkrat, če dodamo še vse druge družbene in gospodarske koristi, pa ima sedemkratni učinek.«

Kako biti v zimskih športih zanimiv naslednjim generacijam, je vprašanje, ki si ga ne zastavlja le mednarodna smučarska zveza. Z njim se zelo ukvarjajo tudi pri Infrontu, ki trži medijske in marketinške pravice večine zimskih športnih dogodkov. »Povprečna starost televizijskih gledalcev zimskih športov je od 45 do 55 let. Veseli smo, da je vse več tudi mladih entuziastov. Kako pridobiti mlade, je predvsem v rokah Mednarodne smučarske organizacije, ki mora stremeti k razburljivosti svojih panog,« meni podpredsednik Infronta Stefan Krauss.

Tina Maze o skrivnosti uspeha V popoldanskem času je na konferenci SPORTO sodelovala tudi Tina Maze, ki je tako kot večina najvišjih predstavnikov v Planico pripotovala s svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, kjer je sodelovala s televizijsko postajo Eurosport. »Kako je tu lepo,« je bila čustvena Črnjanka, ko je pogledala proti ciljni areni smučarskih tekov, in se odpravila v zgornje nadstropje na konferenco, kjer je bila kot ambasadorka gostja Slovenske turistične organizacije. Korošica je tudi po koncu športne poti ohranila visoke ambicije, saj pravi, da ji je všeč ideja, da bi bile v Sloveniji nekoč olimpijske igre. Planici je zaželela dobro prvenstvo, poudarila pa je izjemno uspešnost slovenskih športnikov. Po njenem mnenju je ključ uspeha v dejstvu, da slovenski sistem že predšolskim otrokom omogoča ukvarjanje s športom, v ranih letih pa si lahko bodoči športniki ustvarijo odlično osnovo, zaradi katere imajo trenerji v kasnejših letih manj dela in lahko športnike usmerijo v tekmovalnost. Poudarja pa, da morajo športniki čim dlje uživati, šele ko pridobijo dovolj izkušenj, lahko ob koncu najstniških let razmišljajo o vrhunskem rezultatu.