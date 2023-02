Kako smo bili pogumni, da smo prevzeli vsa tveganja pri izvedbi tako zahtevnega projekta kot črnokalski viadukt, razmišljam zdaj z bistveno večjimi strokovnimi izkušnjami o tem, kaj vse se med gradnjo lahko zgodi. Ne jaz, ne Primorje, ne SCT nikoli prej nismo zgradili česa takega. In kakšna škoda, da smo obe podjetji pustili propasti in se je vse takrat ustvarjeno znanje izgubilo, ni bilo prenosa na naslednjo generacijo. Danes, ko gradimo te železniške viadukte, tudi z novimi domačimi gradbenimi podjetji, ki so na srečo zaživela, spet na novo tlakujemo pot razvoju panoge.

Mladi so danes drugačni, zaradi blaginje bolj pragmatični, prosti čas in minimalno vložene energije sta jim velikokrat osnovno vodilo. Ampak brez odrekanja in izgorevanja ni vrhunskosti, to je ključno. Lahko imaš talent, pamet, a nič ne pomaga, če nisi pripravljen vložiti sebe. Slovenci smo majhen narod, naš cilj mora biti inventivnost in doseganje vrhunskosti na čim več področjih. A mojemu narodu manjka samozavesti in enotnosti, takega ponosa, kot ga premorejo denimo Hrvati. x Nedeljski dnevnik