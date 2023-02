Vodonosnik Ljubljanskega polja ali vodovarstveno območje je vir čiste (neklorirane) pitne vode za Ljubljano. Tu ni odpadnih vodá, ki bi potrebovale odvajanje in čiščenje s kanalom C0. Nasprotno, kanal C0 prinaša odpadne vode v vodonosnik Ljubljanskega polja z grožnjo zastrupitve čiste pitne vode za Ljubljano.

Ampak če desetkrat preberemo naslov projekta, ga ne moremo razumeti drugače, kot ga je razumela evropska komisija. Ta je v odgovoru mednarodnemu društvu Alpe Adria Green pred nekaj dnevi poudarila, kako je vendar projekt koristen, saj bo v prvi vrsti izboljšal kvaliteto vodonosnika (angl. aquifer) pitne vode. Moram navesti še angleško besedilo, če smo bralci odgovora kaj narobe razumeli po slovensko:

»As a result, it will improve the quality of the aquifer used for the abstraction of drinking water in the first place.« Očitno so vlagatelji in skrbniki projekta (beri: politiki) naredili »koristno malverzacijo« in potegnili evropsko komisijo za nos, da bi dobili denar iz kohezijskih sredstev.

A to še ni vse. Evropski komisiji niso povedali, da spada ljubljanski vir pitne vode v skupino kritičnih infrastruktur, saj komisija tega ne omenja. Kritična infrastruktura je bila v EU postopno vpeljana pred več kot desetimi leti, da bi posebej zavarovali določene sisteme, kot so energetika, telekomunikacije in tudi pitno vodo pred nevarnostmi sesutja iz bilo kakšnih razlogov, mirnodobnih, recimo potresov ali vojnih in kriznih. To pomeni, da je treba odstraniti vsa neposredna tveganja za onesnaženje ljubljanske pitne vode.

In kanal C0 spada v neposredno tveganje in ga tam ne sme biti. Ker predstavlja diverzijo na kritično infrastrukturo. Ljubljansko pitno vodo reši samo odstop neposredno vpletenih politikov. Morda pa bo potreben še en referendum za pitno vodo, ker rezultatov minulega nekateri nočejo priznati. V prvi vrsti Mestni svet občine Ljubljana, ki odloča na prvi stopnji.

Policija in ministrstvo za notranje zadeve pa, neverjetno, ščitita fekalije namesto pitne vode.

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana