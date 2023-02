Poglavitno je, da smo vsi enako vplačevali v pokojninsko blagajno, pokojnine so nam pa bile odmerjene na različne načine. Praviloma so se upokojitveni pogoji slabšali, čeprav so vsi enako prispevali v pokojninsko blagajno od leta 1996 dalje, ko je takratna Drnovškova vlada znižala za skoraj polovico prispevek delodajalcev za pokojnine. Glede na slabšanje upokojitvenih pogojev je razumljivo, da država ni mogla in niti ni smela posegati v že pridobljene pravice upokojencev, še posebej ker so bile te za njih ugodnejše.

Prvič v zgodovini samostojne Slovenije in tudi nekdanje naše skupne države se je zgodilo, da so bili upokojitveni pogoji različni glede na spol. Tako smo se moški upokojevali s 57,25 odmernim odstotkom, medtem ko so bile ženskam pokojnine odmerjene po 63,5 odstotni odmerni stopnji. Po mojem mnenju je bil s tem kršen 14. člen Ustave RS, ki prepoveduje razlikovanje po narodnosti, verski pripadnosti, jeziku, spolu … Z uveljavitvijo novele zakona Zpiz-2G so se upokojitveni pogoji med spoloma izenačili in na ta način je država na tiho priznala, da prejšnji predpisi glede upokojevanja niso bili v skladu z ustavo.

Z uveljavitvijo Zpiz-2G pa smo dosmrtno ostali prikrajšani upokojenci, ki smo bili upokojeni pred 1. 1. 2023 in nam je bila pokojnina odmerjena v nižjem odmernem odstotku od 63,5. Glede na to, da smo vsi enako vplačevali v pokojninsko blagajno, tako tisti, ki se je na primer upokojil 31. 12. 2022, kot tudi tisti, ki se je upokojil 1. 1. 2023, bi bilo pravično, da bi država popravile te krivice, ki so se zgodile predvsem moškim, upokojenim med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2022.

S tem v zvezi je državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Igor Feketija izjavil: »Ne, za nazaj je, na žalost, nemogoče posegati v te pravice. Kakršnokoli poseganje v pravice za nazaj odpre kup enih vprašanj, ki največkrat prihajajo od strani tistih, ki se upokojujejo po novih pogojih.« Gospod državni sekretar očitno ne pozna temeljnega načela »za enaka vplačila v pokojninsko blagajno – enake pokojnine«. Poleg tega pa nihče med nami, ki smo bili upokojeni z odmernim odstotkom, nižjim od 63,5 odstotka, ne zahteva ničesar za nazaj. Mi zahtevamo le, da se z uveljavitvijo zakona Zpiz-2G vsem tistim upokojenkam in upokojencem, ki smo bili upokojeni z nižjim odmernim odstotkom od zakonsko določenega s 1. 1. 2023, pokojnina ponovno odmeri in se na ta način izenačimo, ne samo pri vplačilih v pokojninsko blagajno, temveč tudi glede prejemkov iz le-te.

Očitno v aktualni vladni koaliciji primanjkuje politične volje, da bi storila tisto, kar je pravično. Ob tem naj spomnim, da je država podobno ravnala tudi z izbrisanimi, ko je trajalo desetletja, da je popravila krivice, ki jih je povzročila 25 tisoč ljudem. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je 20. 2. 2023 v nagovoru ob 30-letnici storjenih krivic izbrisanim med drugim povedala tudi, da bi morali o izbrisanih govoriti kot o žrtvah nekega nesmiselnega predpisa, ki je pustil temen madež na ugledu mlade države. Upam samo, da to državo ne bo zaznamoval še en temen madež, ki bo nastal, če bo ta država podobno mečkala tudi pri obravnavi oziroma neobravnavi krivic, ki se danes dogajajo nam 75 tisoč upokojencem (okoli 12 odstotkom vseh upokojencev).

Kajtimir Kunc, Zagorje