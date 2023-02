Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana, so se zaradi zagotavljanja varnosti na podlagi strokovnega mnenja, meritev, terenskih ogledov in usklajevanja s strokovnimi službami odločili, da nestabilna drevesa odstranijo. Pri tem so se posvetovali tudi z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine ter pridobili strokovna mnenja iz Botaničnega vrta, podjetja Tisa, d. o. o., in z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na območju bodo zasadili 20 novih, nadstandardno velikih velikolistnih lip.