Vodstvo slovenske košarkarske reprezentance te dni žanje sadove preteklega dela in rezultatov, ki so si jih tako želeli. Izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića si je namreč z zmagama proti Izraelu in Nemčiji v drugem ciklusu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo že priborila vozovnico za košarkarski mundial, zato lahko zadnja preizkusa proti Estoniji jutri v Talinu ob 16. uri in Izraelu v ponedeljek ob 18. uri v Kopru pričakuje mirno in v pomlajeni zasedbi. Marsikateri nosilci, ki so izbrani vrsti venomer na voljo, si bodo tako lahko malce odpočili in se s treningi v klubih pripravili na naporen zaključek sezone, mladci pa bodo imeli v dresu z državnim grbom priložnost, da opozorijo nase oziroma potrdijo, da lahko selektor v prihodnosti na njih resno računa. Med temi so tudi Žiga Samar, Gregor Glas in Rok Radović, člani izjemno nadarjene generacije 2001.

Glas v Baru dobiva, kar je potreboval

Medtem ko Žiga Samar uspešno kot posojeni igralec evroligaške Albe nastopa pri Hamburgu, bosta Radović in Glas v prihodnji sezoni soigralca pri Olimpiji. Ni bilo daleč, pa bi bila že letos, a so Ljubljančani po tem, ko se je razšel s Partizanom, 21-letnega Glasa po podpisu dveinpolletne pogodbe poslali na posojo v Bar k Mornarju, kjer kaže odlične predstave. Glasu je 18 mesecev dela z legendarnim Željkom Obradovićem izjemno koristilo, čeprav v Beogradu ni veliko igral. »Počasi dvigujem formo. Zadovoljen sem, da imam končno redno minutažo. Izkušnja v Partizanu je bila izredno pozitivna. Letos sem sezono začel poškodovan in se šele sredi oktobra priključil ekipi. Imeli smo tekme na dva dneva, tako da enostavno nisem mogel priti zraven. Potreboval sem trening, a časa zanj ni bilo. Čez nekaj časa smo prek pogovorov videli, da bo najboljša rešitev za oboje prekinitev pogodbe. Hvaležen sem jim za priložnost, ki sem jo dobil. Takšnih klubov s takšnimi navijači in ljubeznijo do košarke na svetu ni veliko. To bom nosil s seboj do konca kariere. Tudi delo z Obradovićem. Njegova strast in posvečenost delu sta nekaj posebnega. Delo z njim je svojevrstna izkušnja. Če si z glavo pri stvari, lahko odneseš resnično ogromno,« je čas v Partizanu opisal Gregor Glas.

V prihodnji sezoni bo košarkar s sedmimi uradnimi nastopi za slovensko reprezentanco član Cedevite Olimpije. Verjame, da s konkretno vlogo. »Skupaj smo se odločili, da do konca sezone odidem drugam. Potrebujem trening in minute, kar v Baru dobivam. Imamo eno tekmo na teden, tako da lahko trdo delam in vmes počivam. Dobivam samozavest in pripravljenost, tako da je bila odločitev pravilna,« razmišlja Glas, ki kljub pomlajeni zasedbi proti Estoniji in Izraelu pričakuje zmagi Slovenije. »Rezultat tokrat ni tako pomemben, a zmagi vseeno štejeta. Tako nekako sta izgledali reprezentanci do 18 in 20 let, zato se fantje dobro poznamo med seboj. Od nas lahko pričakujete agresivno igro z veliko energije.«

Za Radovića čast, Samar že izkušen

Po sezoni posoje pri Cedeviti Junior, kjer je nabiral izkušnje in dvignil samozavest, pri Cedeviti Olimpiji lepo minutažo dobiva Rok Radović, kar ga je tudi pripeljalo do prvega vpoklica v člansko izbrano vrsto. »Vedno je lahko bolje, vendar sem kar zadovoljen z vlogo in minutami, ki mi jih trener Jurica Golemac namenja v letošnji sezoni. Na žalost smo imeli ogromno težav s poškodbami, zato se sezona ne odvija po pričakovanjih,« pravi Rok Radović in dodaja, da je vpoklic v reprezentanco posledica dobrega in trdega dela na treningih in tekmah. »Zame je velika čast, da sem tu. Izjemno se veselim obeh tekem, saj se želim pokazati v najboljši luči.«

Eden najizkušenejših bo kljub mladosti tokrat Žiga Samar, ki ima za seboj že evropsko prvenstvo, ob tem pa je izjemno vodil izbrano vrsto do zmag proti Izraelu in Nemčiji. »Čakata nas tekmi, ki ju bomo vzeli kot veliko željo za dokazovanje. Reprezentanca je tokrat mlada in željna dobrih predstav. Igralci se med seboj dobro poznamo, kar bo naša prednost, saj vsi vemo, da ni veliko časa za uigravanje.«

9 reprezentantov na tokratnem seznamu za kvalifikacijski tekmi za SP proti Estoniji in Izraelu je rojenih leta 2000 ali kasneje.