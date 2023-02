»Lahko smo hvaležni, da je prav on vodil slovensko vlado v ključnih letih po osamosvojitvi, zagotovil politično stabilnost ter uspel Slovenijo popeljati v evroatlantske integracije, predvsem v Evropsko unijo in Nato. Njegovi iskreni izrazi topline in človečnosti pa so vodilo tudi za moje delo,« je misli o nekdanjem predsedniku strnila Pirc Musar.

Predsednica se je v dneh pred obletnico smrti v predsedniški palači srečala tudi s svojci pokojnega. Izrazili so željo, naj se državljanke in državljani spominu nanj namesto s polaganjem vencev poklonijo z darovanjem v štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška, ki je odprt pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Namenjen je srednješolcem iz socialno ogroženih družin.

Drnovšek je bil leta 1989 izvoljen za člana predsedstva SFRJ, kmalu po tem pa je postal tudi predsednik predsedstva. Po osamosvojitvi je leta 1992 postal predsednik stranke LDS, istega leta pa tudi predsednik vlade, to funkcijo je s krajšo prekinitvijo opravljal več mandatov. Leta 2002 je bil izvoljen za predsednika republike. V 58. letu starosti je po daljšem boju z boleznijo umrl leta 2008.