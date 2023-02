Letošnje število je po navedbah odbora najmanjše po letu 2019. »Že osmo leto zapored je število kandidatov presegalo 300. Trenutni rekord 376 kandidatov je bil dosežen leta 2016,« je odbor še zapisal v izjavi.

Kljub temu, da Nobelov odbor identitete nominirancev ne razkrije, pa to lahko storijo predlagatelji. Tako kot lani je tudi letos večina do zdaj razkritih nominirancev povezana z vojno v Ukrajini ali pa gre za nasprotnike ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Med njimi so ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan, prvi mož Nata Jens Stoltenberg, zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, novinar in vodja nevladne organizacije Odprta Rusija Vladimir Kara-Murza, švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, iranska aktivistka Masih Alinejad in njeno gibanje proti hidžabu ter rusko prodemokratično gibanje Vesna.

Zmagovalca bodo razglasili v začetku oktobra, nagrado pa mu bodo nato podelili 10. decembra, na obletnico smrti izumitelja dinamita Alfreda Nobela (1833-1896), ki je nagrade tudi ustanovil.

Lani so Nobelovo nagrado za mir prejeli beloruski aktivist Ales Bjaljacki ter organizaciji za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine.