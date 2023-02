Po silovitih udarcih umirala več ur

Na sojenju Muhabiju Gashiju, ki je februarja lani s palico do smrti pretepel svojo partnerico Amando, je včeraj pričal izvedenec sodne medicine. Kot je dejal, je žrtev zaradi številnih udarcev, ki so povzročili notranje krvavitve, umirala več ur. Na truplu je ugotovil tudi številne stare poškodbe in celo zaceljene zlome rok ter nog.