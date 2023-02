V kategoriji najboljše športno sponzorstvo je zmagal projekt Misija ledenik, v dveh kategorijah (najboljši športni dogodek in najboljše digitalno komuniciranje) pa je projekt Odbojka na Ljubljanici.

Nagrado za najboljše komuniciranje športnih subjektov je dobil projekt NFT Planica 2022.

Posebno pohvalo sedemčlanske mednarodne žirije so prejeli projekti Marčevska norost s Cedevito Olimpijo, žensko evropsko rokometno prvenstvo in Petrolov Zmagovalni servis 2.0.

Projekt Misija ledenik je prejel tudi posebno pohvalo žirije za najboljšo trajnostno prakso in se je kot zmagovalni projekt v kategoriji najboljše športno sponzorstvo uvrstil tudi na tekmovanje Evropskega sponzorskega združenja ESA Excellence Awards v kategoriji Best of Europe.